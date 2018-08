Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί είναι συνομήλικοι, αλλά δεν τους φαίνεται

Σίγουρα, όμως, υπάρχουν και αυτοί που αν και φαίνεται να τους χωρίζουν αρκετά… χρόνια, στην ουσία είναι συνομήλικοι. Πολλοί διάσημοι ηθοποιοί, πρωταγωνιστές σε αγαπημένες ταινίες ή σίριαλ, έχουν την ίδια ηλικία, αν και που θεωρούμε ότι έχουν μια μικρή ή μεγάλη διαφορά μεταξύ τους.

Άλλοι κρύβουν χρόνια και άλλοι απλώς έχουν καλό DNA. Όπως, για παράδειγμα ο Thomas Brodie-Sangster, ο οποίος είναι μόλις 26 ετών, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Game of Thrones αλλά και το Love Actually, είναι συνομήλικος με τον Júlíus Björnsson, ο οποίος επίσης συμμετέχει στο Game of Thrones, υποδύοντας το «Βουνό».

Άλλο «ζευγάρι» συνομήλικων είναι και ο Edward Norton με τον Gerard Butler. Ο Norton με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα όπως το Birdman, το Italian Job, το Red Dragon και το Score, και ο Butler με συμμετοχή σε ταινίες όπως ο Νομοταγής Πολίτης, 300 και Dracula 2000 είναι 47 ετών.

Ο Tommy Lee Jones έχει κερδίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Ο Φυγάς, και είναι συνομήλικος με τον Sylvester Stallone που έκανε μία λαμπρή καριέρα στο Χόλιγουντ υποδύοντας ρόλους όπως αυτοί του Ρόκυ Μπαλμπόα και το Τζον Ράμπο.

Ο… πάντα αεικίνητος Chuck Norris είναι 76 ετών, όσο και ο Michael Gambon, που έχει υποδυθεί τον «Άλμπους Ντάμπλντορ» στο Χαρι Πότερ, ενώ ήταν και ένας από τους υποψήφιους για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, όταν οι παραγωγοί ήθυελαν να αντικαταστήσουν τον Τζορτζ Λάζενμπι.

