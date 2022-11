Η αξιαγάπητη Eclipse, λίγες εβδομάδες πριν έφυγε από την ζωή και όλο το Σιάτλ βυθίστηκε σε κλίμα πένθους, καθώς είχε κερδίσει τις καρδιές όλων των κατοίκων του.

Η ιδιαίτερη ιστορία της Eclipse ξεκίνησε το 2015, όταν μπήκε στο λεωφορείο πριν προλάβει να ανέβει και το αφεντικό της, μένοντας έτσι για μερικές στάσεις μόνη της.

Ο ιδιοκτήτης της, Jeff Young, ήταν απομακρυσμένος από την στάση του λεωφορείου, καθώς ήθελε να τελειώσει το τσιγάρο του. Έτσι, όταν έφτασε το λεωφορείο, η σκυλίτσα επιβιβάστηκε μόνη της και κατέβηκε στο πάρκο, όπου ήθελαν εξαρχής να πάνε μαζί.

Ο άντρας συνειδητοποίησε ότι το έξυπνο σκυλί του, μπορεί να οδηγηθεί μόνο του με τη γραμμή D του αστικού 3-4 στάσεις μακριά, αναγνωρίζοντας που πρέπει να κατέβει. Από εκείνη την ημέρα, ο ιδιοκτήτης κατάλαβε ότι μπορεί πάντα να συναντάει αργότερα στο πάρκο την αγαπημένη του Eclipse, χωρίς να ανησυχεί για το αν θα χαθεί. Έτσι η αγαπητή σκυλίτσα, από τότε και κάθε μέρα, για 7 ολόκληρα χρόνια, πήγαινε στο αγαπημένο της πάρκο για σκύλους, κάνοντας την πρωινή της βόλτα!

Αν και ορισμένοι αξιωματικοί της αστυνομίας υποστήριζαν ότι η Eclipse θα έπρεπε ιδανικά να κυκλοφορεί με λουρί, η κομητεία των ΗΠΑ King County, επιτρέπει τα σκυλιά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατά την κρίση του οδηγού. Έτσι, καθώς αυτό το σκυλάκι δεν προκαλούσε καμία ζημιά, αλλά έκανε μόνο τους επιβάτες να χαμογελούν, οι οδηγοί πάντα ήθελαν να κάνουν αυτό το τετράποδο ευτυχισμένο!

Ο ιδιοκτήτης της Eclipse, με ανάρτησή του ανακοίνωσε πως η σκυλίτσα πέθανε στον ύπνο της, σε ηλικία 10 ετών. Πρόσφατα ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει πως η Eclipse είχε διαγνωστεί με καρκινικούς όγκους.

Ο θάνατος της δε συγκλόνισε μόνο τους συνεπιβάτες της στο λεωφορείο, οι οποίοι είχαν δεθεί με την Eclipse, αλλά και όλη την κοινότητα του Σιάτλ.

Eclipse was a super sweet, world-famous, bus riding dog and true Seattle icon.



You brought joy and happiness to everyone and showed us all that good dogs belong on the bus. pic.twitter.com/YhSFjNGU05