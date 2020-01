Ο άνδρας αυτός στο Μεξικό, θέλησε να… έχει μια καλύτερη στύση, και θεώρησε έξυπνο να πάρει ένα διεγερτικό που οι αγρότες δίνουν σε ταύρους!!

Αποτέλεσμα; Επί τρεις ημέρες είχε στύση, κάτι που προφανώς δεν είναι καθόλου σέξι ή αστείο, αλλά είναι απλά ένα μαρτύριο. Ο άνθρωπος φυσικά μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε επέμβαση.

Σύμφωνα με την La Republica πήρε το χάπι για να συνευρεθεί με μια μικρότερη γυναίκα, και συγκεκριμένα με μια 30χρονη.

Man is hospitalised with ‘three-day erection after taking sexual stimulant used for breeding bulls’ in Mexico https://t.co/hOXTeltF9U

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2020