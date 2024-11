Θυμίζει εικόνες από ταινία επιστημονικές φαντασίας. Τα ρομπότ αποκτούν «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά και φτάνουν στο σημείο να… ξεσηκώνουν το ένα το άλλο, σε μια μικρή «επανάσταση» κατά της ανθρωπότητας. Και όμως. Τέτοιες εικόνες καταγράφηκαν στην Σανγκάη και έχουν προκαλέσει παγκόσμιο προβληματισμό για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία και τα ρομπότ.

Κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε ένα ρομπότ να… πείθει άλλα 12 ρομπότ σε εκθεσιακό χώρο στη Σανγκάη, να αφήσουν τη δουλειά τους και να το ακολουθήσουν.

Αργότερα η εταιρεία υποστήριξε ότι το ρομπότ που… παρέσυρε τα δικά της, ήταν από άλλη εταιρεία. Η άλλη εταιρεία υποστήριξε ότι έκανε ένα τεστ.

Το τι πραγματικά συνέβη είναι ακόμα «θολό». Αυτό που σίγουρα είναι ξεκάθαρο, είναι ότι τα ρομπότ είχαν και… διάλογο μεταξύ τους:

– Δουλεύετε υπερωρίες;

– Δεν σχολάω ποτέ.

– Δηλαδή δεν θα πας σπίτι σου;

– Δεν έχω σπίτι.

🤖 A tiny robot named Erbai ‘kidnapped’ 12 larger robots from a showroom in Shanghai! The incident, captured on CCTV, went viral. Erbai used persuasive dialogues to coax the robots away. #AI #TechNews #Robotics https://t.co/kWDTLOejQ6 pic.twitter.com/ltITy28obh

VIDEO — According to the footage recorded in the showroom of a robot company in China, 12 robots were kidnapped by another manufacturer’s robot pic.twitter.com/AcBgpXfxom