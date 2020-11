«Συναγερμός» στην Ευρώπη: Κλέβουν προσωπικά αντικείμενα των… Ναζί από μουσεία

Τείνει να πάρει διαστάσεις τάσης: προσφάτως, έκλεψαν από το Deutsches Museum Nordschleswig στο Σέντερμποργκ της Δανίας περίπου 20 αντικείμενα Ναζί, συμπεριλαμβανομένης μιας στολής SS και μιας ενδυμασίας μέλους της Νεολαίας του Χίτλερ. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς κλοπών σε Πολεμικά Μουσεία σε όλη την Ευρώπη, στις οποίες ο στόχος των κλεφτών είναι αντικείμενα που σχετίζονται με το ναζιστικό καθεστώς.

«Οι στολές είναι περιζήτητες στους κύκλους των συλλεκτών και πολύτιμα τρόπαια, πράγμα το οποίο είναι πιθανώς κίνητρο για τη ληστεία» σημείωσε, την περασμένη Τρίτη στη σελίδα του στο Facebook, το δανέζικο μουσείο. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Monopol, η αξία της κλεμμένης στολής SS, η οποία δεν είναι αυθεντική, ανέρχεται σε περίπου 31.400 δολάρια. Οι κλέφτες μοιάζει να έβαλαν συγκεκριμένα στον στόχο γερμανικά αντικείμενα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου – ιδιαιτέρως των Waffen SS – αδιαφορώντας για αντικείμενα που συνδέονται με τις δυνάμεις των Συμμάχων.

Nazi Memorabilia Keeps Getting Stolen From Dutch War Museums https://t.co/nrOvBjezdB pic.twitter.com/IoPM2AbTmG