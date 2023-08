Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Τέξας, όταν μία γυναίκα 64 ετών δέχτηκε μια πρωτοφανή – και ταυτόχρονη – επίθεση από γεράκι και φίδι την ώρα που κούρευε το γκαζόν έξω από το σπίτι της.

Η 64χρονη γιαγιά περιέγραψε στους δημοσιογράφους πώς γλίτωσε τα χειρότερα από την επίθεση του γερακιού και του φιδιού στο σπίτι της στην πόλη Σίλσμπι του Τέξας.

Όλα έγιναν στις 25 Ιουλίου την ώρα που η Πέγκυ Τζόουνς κούρευε αμέριμνη το γκαζόν. Ξαφνικά είδε ένα γεράκι να πετά στον ουρανό του Τέξας και πριν προλάβει να αντιδράσει είδε το φίδι, που είχε αρπάξει το γεράκι να προσγειώνεται στο χέρι της.

Η ίδια προσπάθησε να απομακρύνει το φίδι, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχθηκε γύρω από το χέρι της και άρχισε να την τσιμπά σε πρόσωπο και χέρι.

Πανικόβλητη τραβούσε το φίδι, όταν το γεράκι της επιτέθηκε για να πάρει πίσω το φίδι του!

Η Πέγκυ τραυματίστηκε στο χέρι καθώς το γεράκι έμπηγε τα νύχια του βαθιά στη σάρκα της.

