Το κόλπο που έκαναν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσουν δωρεάν την F1

Αν δεν έχεις εισιτήριο δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το Grand Prix της Φόρμουλα 1 του Λας Βέγκας. Μάλιστα, δεν μπορείς καν να σταματήσεις αν δεν έχεις εισιτήριο σε μια πεζοδρομημένη ζώνη ή σε μια γέφυρα με θέα και αν σε πιάσουν πέφτει πρόστιμο.

Όμως, κάτοικοι του Λας Βέγκας και τουρίστες βρήκαν τρόπο να τα παρακάμψουν όλα αυτά χρησιμοποιώντας τις κυλιόμενες σκάλες στο Spring Mountain και το Las Vegas Blvd έξω από το Fashion Show Mall για να δουν έστω μια στροφή της Φόρμουλα 1.

Αν είσαι εν κινήσει η ασφάλεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

You're not allowed to stop and watch the Las Vegas Formula One Grand Prix without a ticket and stopping in a pedestrian walking zone or on a bridge with a view will get you a ticket, a fine or worse trouble. A few locals and tourists are circumventing this by utilizing the…