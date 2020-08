Παραλίγο τραγωδία σε φεστιβάλ πετάγματος αετού στην Ταϊβάν. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που σήκωσε ένα κοριτσάκι τριών ετών στροβιλίζοντάς το από εδώ και από εκεί.

Τελικά το παιδί σώθηκε χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων και το μόνο που έπαθε ήταν σοκ από τα τραντάγματα.

HOLD ON TIGHT: Dramatic video shows a 3-year-old girl swept into the air after getting caught in the strings of a kite at a festival in Taiwan.



The child was reportedly shaken up but not injured. https://t.co/6Ciuh4thkI pic.twitter.com/nCU3RClPV3