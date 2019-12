Το σκοτεινό μυστικό πίσω από το “Μικρό σπίτι στο Λιβάδι”

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, το πρωτότυπο χειρόγραφο της Λόρα Ίνγκλς Γουάιλντερ, που αργότερα έγινε το αγαπημένο μας «Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι» ήταν για… ενήλικες! Περίπου σαράντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου ενός από τα πιο αγαπημένα σίριαλ των παιδικών μας χρόνων, ήρθε μία απίστευτη αποκάλυψη για το αρχικό, πρωτότυπο κείμενο, να ανατρέψει όσα πιστεύαμε για τη δημοφιλή σειρά και το σενάριό της.

Στα αυθεντικά χειρόγραφα απομνημονεύματά της, η συγγραφέας Λόρα Ίνγκλς Γουάιλντερ δεν περιέγραφε στιγμές αγάπης, αλλά στην πραγματικότητα κατέγραφε σκηνές απίστευτης ενδοοικογενειακής βίας, επιθετικές συμπεριφορές, αλλά ακόμη και… ερωτικά τρίγωνα!

Η Λόρα έγραψε για τα παιδικά της χρόνια μια σειρά βιβλίων, που έγινε ένα από τα αγαπημένα αναγνώσματα των αμερικανόπαιδων. Το πιο γνωστό βιβλίο της σειράς, που γράφτηκε από το 1932 έως το 1943, είναι το «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» (Little House on the Prairie), που μεταφέρθηκε στην τηλεόραση το 1974 με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Λάντον και την Μελίσα Γκίλμπερτ στο ρόλο της Λόρας. Η σειρά κράτησε έως το 1983 και γνώρισε τεράστια επιτυχία σ’ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, όπου προβλήθηκε μεταγλωττισμένη από το τηλεοπτικό κανάλι των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ).

Η Λόρα Ίνγκλς Γουάιλντερπέθανε στο Μάνσφηλντ του Μιζούρι στις 10 Φεβρουαρίου 1957, σε ηλικία 90 ετών. Από τις εκδόσεις «South Dakota State Historical Society» κυκλοφόρησε το αυθεντικό χειρόγραφο της Λόρα Ίνγκλς Γουάιλντερ, χωρίς κανένα ίχνος λογοκρισίας, υπό τον τίτλο «Pioneer Girl». Πρόκειται για ένα βιβλίο που σίγουρα αλλάξει και τον τρόπο που… θυμόμαστε το «Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι»!