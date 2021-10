Η πείνα οδήγησε μία 20χρονη κοπέλα από την Βρετανία στο… να κάψει την κρεβατοκάμαρα του πατέρα της. Η φωτιά κατέστρεψε τελικά όλο το σπίτι και όλο αυτό γιατί δεν ήθελα να πάει να αγοράσει μόνη της φαγητό!

Η 20χρονη Farha Bushra ζει με τον πατέρα της σε συνοικία του Cambridgeshire, στην Βρετανία, και τον περασμένο Απρίλιο κάλεσε τον πατέρα της στη δουλειά και απαίτησε να πάει να της αγοράσει φαγητό. Όταν εκείνος της είπε να πάει μόνη της να αγοράσει φαγητό, τότε η 20χρονη – σύμφωνα με την Daily Mail – τον απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι.

Μερικά λεπτά μετά η 20χρονη κάλεσε τον πατέρα της ξανά και του είπε ότι έβαλε φωτιά στην κρεβατοκάμαρά του και ότι έχει βγει εκτός ελέγχου. Οι φλόγες – όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail – κατέστρεψαν το σπίτι προτού φθάσουν οι πυροσβέστες, στους οποίους παραδέχθηκε τον εμπρησμό.

Ο αστυνομικός είπε πως η συμπεριφορά της 20χρονης κοπέλας εκείνη την ημέρα ήταν εντελώς ανεξήγητη. «Μόνο εκείνη μπορεί να ξέρει γιατί θεώρησε ότι το να βάλει φωτιά στο υπνοδωμάτιο του πατέρα της ήταν καλή ιδέα ή αποδεκτή αντίδραση σε μία διαφωνία σχετικά με την προμήθεια τροφίμων», ανέφερε.

Η Farha Bushra, σύμφωνα με την Daily Mail, καταδικάστηκε σε 18 μήνες κοινωνική εργασία, να συμπληρώσει 40 ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης και σε πρόστιμο 1.000 λιρών.

