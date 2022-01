Μια 37χρονη γυναίκα στην Βρετανία ήταν σε τεχνητό κώμα για 28 ολόκληρες ημέρες, δίνοντας «μάχη» με τον κορονοϊό, με τους γιατρούς να μην ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της. Αυτό όμως άλλαξε όταν τελικά της χορηγήθηκε… Viagra!

H Monica Almeida, σύμφωνα με την Daily Mail, εισήχθη στο νοσοκομείο στις 9 Νοεμβρίου του 2021, αφότου βρέθηκε θετική στον κορονοϊό στις 31 Οκτωβρίου. Η 37χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών μπήκε στη ΜΕΘ στις 16 Νοεμβρίου και υποβλήθηκε σε τεχνητό κώμα. Οι γιατροί την είχαν «ξεγράψει» αφού η κατάστασή της δεν παρουσίαζε καμία βελτίωση. Η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή και ο γιατροί είχαν προγραμματίσει να της κλείσουν τον αναπνευστήρα.

Όμως την ύστατη στιγμή οι θεράποντες γιατροί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μια ασυνήθιστη θεραπεία σε ασθενείς με κορονοϊό καθώς διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και ανοίγει τους αεραγωγούς. Οι συνάδελφοί της, της έδωσαν Viagra και η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε καθώς μειώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα οξυγόνου που χρειαζόταν.

Η 37χρονη Monica Almeida «αναστήθηκε» με την βοήθεια του Viagra στις 14 Δεκεμβρίου και οι γιατροί της επέτρεψαν να επιστρέψει στην οικογένειά της την παραμονή των Χριστουγέννων.

VIAGRA wakes woman from Covid coma just three days from having ventilator turned off https://t.co/rTGa0yaxE0