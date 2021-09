Η πανδημία του κορονοϊού έφερε νέα δεδομένα στην καθημερινότητα μας. Ένα από αυτά ήταν και ο τρόπος επικοινωνίας με το Zoom να μπαίνει για τα καλά στην ζωή μας και να χρησιμοποείται από πολύ κόσμο και για διάφορους λόγους.

Η αντικατάσταση όμως πολλών δραστηριοτήτων μας, όπως έχουμε δει τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού, έφερε πολλά ευτράπελα και αρκετός κόσμος ήρθε σε δύσκολη θέση. χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της υπουργού Κοινωνικής Ανάπτυξης της Νέας Ζηλανδίας Κάρμελ Σεπουλόνι την ώρα που έδινε συνέντευξη στο Radio Samoa μέσω Zoom.

Τι έγινε…; Ο γιος της υπουργού αποφάσισε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να της δείξει κάτι που ανακάλυψε μέσα στις σακούλες με τα ψώνια. Και μάλιστα ο πιτσιρικάς το έκανε και με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη καθώς πίστευε ότι ανακάλυψε κάτι… πικάντικο.

Ο πιτσιρικάς μπούκαρε στο δωμάτιο την ώρα της συνέντευξης με ένα καρότο το οποίο θύμιζε πέος. Για κάποια δευτερόλεπτα η υπουργός… πάλεψε με το γιο της για να του πάρει το καρότο από τα χέρια, όμως ήταν άδικος κόπος το κακό είχε γίνει. Το βίντεο ανέβασε πάντως και η ίδια η υπουργός στον λογαριασμό της στα social media, ωστόσο εξομολογήθηκε πως εκείνη τη στιγμή δεν της φάνηκε και τόσο αστείο.

«Η στιγμή που δίνεις μια ζωντανή συνέντευξη μέσω Zoom και ο γιος σου εισβάλει στο δωμάτιο φωνάζοντας και κρατώντας ένα παραμορφωμένο καρότο, σε σχήμα μέλους ανδρικού σώματος… Ναι, σχεδόν πάλεψα μαζί του μπροστά στην κάμερα για ένα καρότο και, ναι, πλέον γελάω με αυτό τώρα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το έκανα», έγραψε η Κάρμελ Σεπουλόνι, στην ανάρτησή της στο Twitter.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu