Χαμός επικράτησε στους δρόμους της Σεούλ, όπου μία ζέβρα περιφερόταν επί τρεις ολόκληρες ώρες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ζέβρα ονομάζεται Σέρο και γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο το 2021, από όπου το έσκασε και άρχισε να βολτάρει σε πολυσύχναστους δρόμους της Σεούλ.

Τελικά κατάφεραν να τη χτυπήσουν με αναισθητικό και να την ακινητοποιήσουν, για να τη μεταφέρουν στη συνέχεια στο ζωολογικό κήπο. Εκεί, την εξέτασε κτηνίατρος και ανέφερε ότι η κατάστασή της ήταν σταθερή.

This isnt AI – theres a zebra loose on the streets of Seoul pic.twitter.com/UQEP3gyQt5