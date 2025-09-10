89η ΔΕΘ: Live η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στο Βελλίδειο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μιλάει αυτή την ώρα, στο Βελλίδειο στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας.

«Σχέδιο για μια προοδευτική Ελλάδα» ονόμασε ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του πρόταση, που παρουσιάζει ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ και περιλαμβάνει όλες οι προτάσεις του κόμματος, μετά τις επαφές που είχε ο πρόεδρος με τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Δείτε live την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ:

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ και εκπροσώπους εργαζομένων σε αυτή. «Περιμένουμε και διεκδικούμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο και θα ανήκει στην πόλη» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ήρθε ο πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες, ύστερα από πολλές πιέσεις, που δεν ήταν όλες ίδιες να τοποθετηθεί σε μία κατεύθυνση αναίρεσης του ξενοδοχείου και του επιχειρηματικού κέντρου, που την είχαμε ζητήσει και εμείς από τον Ιούνιο, χωρίς, όμως, να ξεκαθαρίσει σε ποιον θα ανήκει η Έκθεση. Ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μιλήσει για ένα εκθεσιακό κέντρο που θα άφηνε τουλάχιστον το 50% της έκτασης στο δημόσιο, αυτή η τομή χωροταξικά ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση θεωρούμε θετικό το ότι διευρύνεται ο δημόσιος χώρος, είναι βέβαια σε επίπεδο εξαγγελίας δεν υπάρχει, ούτε προμελέτη, ούτε προσχέδιο», είπε ο κ. Φάμελλος.

Διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς το τι θα γίνει τελικά, λόγω των «μπρος – πίσω» της κυβέρνησης, όπως είπε, και την κατηγόρησε για «αναποτελεσματικότητα», διότι «πέρασαν έξι χρόνια, ένα Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε από την Ελλάδα και δεν βρέθηκαν 100 εκατομμύρια για την πόλη και τον εθνικό εκθεσιακό φορέα».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, περιόδευσε σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.