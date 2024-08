Bloomberg: Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη ρυμούλκηση του «Sounion» για αποφυγή οικολογικής καταστροφής – Νέο βίντεο από την επίθεση των Χούθι

Η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια ρυμούλκησης του «Sounion», που πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τους αντάρτες Χούθι, με συνέπεια να υπάρχει ανησυχία για μεγάλη οικολογική καταστροφή σε περίπτωση διαρροής του φορτίου του, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το σχέδιο ρυμούλκησης του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου «Sounion», είναι αποτέλεσμα στενού συντονισμού μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Ευρωπαίων εταίρων και βασικών περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιοποίησε επίσης διαύλους επικοινωνίας με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους μαχητές Χούθι.

Σχεδόν την ίδια ώρα, οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα νέο βίντεο από την επίθεσή τους στο «Sounion», το οποίο φαίνεται να φλέγεται ανοιχτά της Υεμένης.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran‘s Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc