Coldplay σας ευχαριστούμε! Η ανάρτηση Μητσοτάκη για το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στο Ηρώδειο

Ενθουσιασμένος από το νέο video clip των Coldplay που γυρίστηκε στο Ηρώδειο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως και χιλιάδες θαυμαστές τους στην Ελλάδα.

Το video clip των Coldplay το οποίο ανέβηκε χθες το απόγευμα (01/07/2024) και ήδη πλησιάζει το 1 εκατομμύριο views, δείχνει το κατάμεστο Ηρώδειο και θεωρείται δωρεάν αλλά και υπέροχη διαφήμιση για την χώρα μας. Για τον λόγο αυτό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με την ανάρτησή του στο Instagram το συγκρότημα.

«Εξαιρετική προβολή για την χώρα μας! Thank you for the amazing experience Coldplay!», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε και το βίντεο κλιπ

Μετά τις δύο sold out συναυλίες στο ΟΑΚΑ, το διάσημο συγκρότημα κάλεσε τους θαυμαστές του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Ηρώδειο.

Περίπου 2.500 άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στις 10 Ιουνίου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπεν Μορ.

Το βίντεο, το οποίο είναι γυρισμένο σε ασπρόμαυρο φόντο ξεκινά με μία γυναίκα που μεταφράζει τους στίχους του τραγουδιού στη νοηματική γλώσσα και ακολουθούν όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Στη συνέχεια η κάμερα «ταξιδεύει» στους πρόποδες του βράχου της Ακροπόλεως, στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού με τους Coldplay να είναι επί σκηνής μαζί με τη μεταφράστρια η οποία συνεχίζει να «τραγουδά» στη νοηματική γλώσσα και το αθηναϊκό κοινό να κάνει αισθητή την παρουσία του τραγουδώντας, χτυπώντας παλαμάκια και μεταφράζοντας με τη σειρά του στη νοηματική το τραγούδι.