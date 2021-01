“Not on my watch” το σύνθημα κατά του μίσους και του αντισημιτισμού

Σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο #Not on my watch (όχι υπό το βλέμμα μου) που ήταν αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα του ολοκαυτώματος του EJA, υψηλόβαθμα στελέχη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οργανισμών και πολιτικοί από την Ευρώπη και το Ισραήλ μίλησαν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του μίσους, του ρατσισμού και της κακοποίησης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ που συμμετείχε στην εκδήλωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε πως το έγκλημα αυτό τελέστηκε πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος και άρα η ευθύνη της Ευρώπης απέναντι στη μνήμη και στη μάχη κατά του αντισημιτισμού είναι μεγάλη. “Οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος μας μίλησαν για αυτά που έζησαν. Έκαναν αυτό που έπρεπε αλλά πλέον εν ζωή είναι ελάχιστοι. Η ευθύνη περνά στην νέα γενιά που οφείλει να μάθει, να συζητήσει, να καταλάβει και να μην ξεχάσει”.

Ομιλητής ήταν και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, που αναφέρθηκε σε αυτόν το «λεκέ» της ευρωπαϊκής ιστορίας και την ευθύνη συνολικά που έχουμε ως Ευρώπη για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Μίλησε για την δέσμευση της ΕΕ στην μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους στοιχεία της κοινωνίας που μόνο δηλητηριάζουν και καταστρέφουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την ευρωπαϊκή ιδέα.

Σε παρέμβαση του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης παρατήρησε πως δυστυχώς η πανδημία έχει δώσει την ευκαιρία σε ακραία στοιχεία να εκφράσουν μίσος, να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, να ποτίσουν την κοινωνία με ιδέες που μόνο έχθρα και βία δημιουργούν. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος μπορούμε όλοι να μάθουμε από αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Μπορούμε να προβληματιστούμε πάνω σε θέματα που ακόμη είναι επίκαιρα. Κάτω από το βλέμμα μας, τόνισε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πανδημία προς όφελος κακόβουλων ανθρώπων. Γιατί πολύ απλά αυτός που ξεχνά την ιστορία του κινδυνεύει να την ξαναζήσει.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε η Υπουργός για Θέματα Διασποράς του Ισραήλ κα Yankelevich, η Γενική Διευθύντρια της Unesco κα Azoulay, ο Λόρδος -Ειδικός Απεσταλμένος για Θέματα μετά το Ολοκαύτωμα κ. Pickles, ο αντιπρόεδρος της Γαλλικής Βουλής κ. Karoutchi.