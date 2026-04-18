Άδωνις Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι το νοσοκομείο «λειτούργησε άψογα» και προειδοποιεί με απομάκρυνση από το ΕΣΥ και νομικές ενέργειες, εφόσον αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες συνδέονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, ξεκινά άμεσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «λειτούργησε άψογα», επισημαίνοντας ότι η 19χρονη διασωληνώθηκε πριν καταλήξει από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καταγγελίες να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών, σημειώνοντας πως, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει λάβει, η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ». Στην περίπτωση αυτή, όπως είπε, θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», διαμήνυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη, όπως είπε, να προστατευθεί η αξιοπιστία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός αναφέρει ότι «διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία», επαναλαμβάνοντας ότι το νοσοκομείο «λειτούργησε άψογα» και προειδοποιώντας πως, αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ψευδής καταγγελία για λόγους προσωπικής αντιδικίας, θα υπάρξουν συνέπειες τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ποινικό επίπεδο.

 

Αντιδρούν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ 

Tις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς διαψεύδουν οι εργαζόμενοι. Οι καταγγελίες έγιναν από ανώνυμη που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς,  και το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς  ζητά να διερευνηθούν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες,  οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς για τη Μυρτώ, έχουν προκαλέσει ήδη την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, ενώ έχουν διαψευστεί και επισήμως από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.

Διαψεύδει τις καταγγελίες το νοσοκομείο 

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς που αποτελούσε μέρος ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Στην ανακοίνωση του, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν υποδειγματικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

