Άδωνις Γεωργιάδης για Διαμαντή Καραναστάση: Ψώνιο μεγάλο, μας κουνάς και το δάχτυλο ρε μεγάλε;

«Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτηση και τις τοποθετήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες ο Διαμαντής Καραναστάσης. Ανέφερε πως ο παραιτηθείς βουλευτής δεν ερχόταν ποτέ στο κοινοβούλιο και τόνισε πως υπήρξε ο πιο ευνοημένος στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον χαρακτήρισε «ψώνιο» και άφησε αιχμές για τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πριν αναφερθεί στις αναρτήσεις που έκανε ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τον καυγά που είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega. «Δεν έχω προσωπική σχέση με τον κύριο Ουγγαρέζο, ούτε τον έχω… στο payroll μου! Δεν έχω payroll, βασικά!», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στη συνέχεια: «Αυτό το σίριαλ, αυτή η Τόλμη και Γοητεία, αυτή η Δυναστεία, αυτό που ζούμε αυτές τις τρεις μέρες με την κυρία Κωνσταντοπούλου που από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια…

Μας μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση είναι πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά είναι και προβληματικό για τη δημοκρατία μας.

Ο κύριος Καραναστάσης δεν είχε καμία συγκλονιστική κοινοβουλευτική παρουσία, δεν ερχόταν ποτέ στη Βουλή. Ίσως πήγαινε μόνο στις επιτροπές. Θα τον ξαναπώ ψώνιο και είναι και θεσμικά πολύ σωστό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή, οκ, δεν έπρεπε, οκ, αποφάσισες να παραιτηθείς, οκ… Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο, ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά. Είσαι ο πιο ευνοημένος, δεν μιλάμε δυο χρόνια, την εύνοια που σου επέδειξε η σύντροφός σου δεν την έχει δείξει κανένας στη μεταπολίτευση… Δεν μιλάει κανένας και βγαίνεις και μας κουνάς και το δάχτυλο ρε μεγάλε; Όχι κύριε, όχι! Ψώνιο μεγάλο».

Όπως γράφει η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον 51χρονο να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

