Ήταν ένα «διαζύγιο» που μόνο άτομα του στενού τους περιβάλλοντος γνώριζαν. Ανακοινώθηκε επίσημα με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και συντρόφου της προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, Διαμαντή Καραναστάση. «Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια, η ανοχή μου στη βρομιά όμως έχει» ανέφερε ο Καραναστάσης στη δήλωση που έκανε μέσω Facebook αφήνοντας αιχμές. «Ήταν μια πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη», ο Διαμαντής έδειξε ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα σε ένα ποταμό υμνητικών δηλώσεων για τον πρώην βουλευτή και σύντροφο της.

Έρωτας

Γύρω στα 10 χρόνια ήταν ζευγάρι στη ζωή και στην πολιτική η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον γνωστό ηθοποιό. Ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Ο ηθοποιός ήταν από τους ιδρυτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Έπεσαν οι τίτλοι τέλους επιφυλάσσοντας όμως ο ένας για τον άλλον επαίνους. «Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας» επισήμανε ο Καραναστάσης. «Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό» τόνισε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήρισε «μοναδικό, ιδιοφυή, σπάνιο άνθρωπο». Χαρακτήρισε παρακαταθήκη για το κόμμα και την ίδια το καλλιτεχνικό έργο που δημιούργησε ο ηθοποιός με τις 20 AI Ζωές. Για τέτοια λόγια αγάπης και αλληλοσεβασμού μιλάμε στο αντίο τους.

Το παρασκήνιο

Εδώ και 3-4 μήνες άρχισε να ραγίζει το γυαλί. Ο Καραναστάσης αισθανόταν ξένο σώμα. Είχε δεχθεί επιθέσεις για την είσοδο του στη βουλή που έγινε με δημοκρατικά παράδοξο τρόπο. Στις πρώτες εκλογές του 2023 δεν συμμετείχε στις εκλογές και στις δεύτερες που ήταν με λίστα, η πρόεδρος τον τοποθέτησε δεύτερο, μετά από την ίδια στην Α’ Αθήνας παραγκωνίζοντας τις υποψήφιες που κατέβηκαν στις εκλογές και πήραν ψήφους. Δέχτηκε κριτική και για το έργο με τις 20 ΑΙ Ζωές στο οποίο αποδόθηκαν ισχυρές δόσεις αυτοαναφορικότητας της Κωνσταντοπούλου. Ήταν όμως πάντα πολύ ευγενής με όλους και είχε σημαία του τον πολιτισμό. Η Ζωή έχασε το μεγάλο στήριγμα της στην πρώτη γραμμή της μάχης αλλά κρατάει την παρακαταθήκη του όπως είπε.

Στην τριάδα

Η είδηση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ιρλανδική εφημερίδα Irish Times, που εκδίδεται στην Ιρλανδία, την πατρίδα του Πασκάλ Ντόναχιου, που παραιτήθηκε από επικεφαλής του Eurogroup για να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Γνώσης του Ομίλου, με έδρα την Ουάσινγκτον στην Παγκόσμια Τράπεζα. Δικαίως θεωρήθηκε αξιόπιστη διαρροή και αναμεταδόθηκε στους Financial Times, στο Bloomberg κλπ. Η είδηση – διαρροή ήταν ότι μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων να διαδεχθούν τον Ντόναχιου είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, που προέρχεται από το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προέρχεται επίσης από το ΕΛΚ ενώ δεν αποκλείεται να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια και ο Κάρλος Γκουέρπο υπουργός Οικονομικών στην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Δεν τον ευνοούν οι συνθέσεις διότι την πλειοψηφία την έχει το ΕΛΚ.

Θετικό για τη χώρα

Ούτε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε το Μαξίμου έχουν ενημερωθεί εάν υπάρχει κάποια διαβούλευση. Όμως και μόνο που ο Έλληνας «τσάρος» θεωρείται ότι μπορεί να είναι μέσα στην τριάδα των υποψηφίων για τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup είναι τιμή και για τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, προσωπικά και για την χώρα. Στέλνει μήνυμα ότι αναγνωρίζεται στην ΕΕ ότι η Ελλάδα κάνει βήματα σημαντικά στην οικονομία της.

Στρατηγική

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο Τραμπ συγκρότησε το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας, γεγονός που έδειξε ότι η ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα του. Τον Μάρτιο ορκίστηκε στην Αθήνα η νέα κυβέρνηση και ο νέος υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου η πρώτη επαφή την οποία επιδίωξε ήταν με τον υπουργό Νταγκ Μπέργκαμ. Του τηλεφώνησε την επόμενη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, εκείνος ανταποκρίθηκε, τον Μάιο τον κάλεσε στην Ουάσιγκτον και άρχισε η στενή συνεργασία που οδήγησε στην αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της χώρας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το σταθερό ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες στα οικόπεδα στα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η Ελλάδα πλέον είναι παίκτης στην ενεργειακή σκακιέρα, δεν παρακολουθεί απλώς απέξω.

Ψηλά οι μετοχές

Μετά το ενεργειακό συνέδριο στην Αθήνα με τους 100 κορυφαίους του κόσμου από τον τομέα της ενέργειας και τις υπογραφές συμφωνιών πολλών δις ευρώ, οι μετοχές του Παπασταύρου είναι ψηλά στο Μαξίμου αλλά και στην ΚΟ της ΝΔ. Έπαιξε ρόλο η ανάσα που πήρε η κυβέρνηση σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία που πιέζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια, το αυτογκόλ των ΕΛΤΑ που προηγήθηκε, τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις κλπ.

Παρασκήνιο μηνών

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το που ορίστηκε πρέσβης στην Αθήνα – μήνες πριν την διαδικασία που απαιτείται μέχρι να πάρει την έγκριση του Κογκρέσο – άρχισε να ασχολείται ενεργά με ό,τι αφορούσε την Ελλάδα. Ήταν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους Έλληνες υπουργούς όπως αποκαλύπτει το παρασκήνιο. Με τον Παπασταύρου συναντήθηκαν από κοντά στη Νέα Υόρκη, στις 25 Σεπτεμβρίου. Τα είπαν για μιάμιση ώρα μετά την συνάντηση γνωριμίας που είχαν με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η πρέσβειρα των ΗΠΑ. Έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με τον υπουργό Ενέργειας. Χθες στο 1ο Φόρουμ Γνώσης που άπτεται και αυτό των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων, με την άνεση που την διακρίνει η Γκιλφόιλ έδωσε το κινητό της στον Παπασταύρου για να μιλήσει με κοινό τους φίλο…

Πανταχού παρούσα

Ούτε τρεις εβδομάδες δεν βρίσκεται στην Αθήνα η πρέσβειρα των ΗΠΑ και όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω θα την βρεις. Κανένας άλλος διπλωμάτης δεν επέδειξε την δική της κινητικότητα. «Είναι non stop» δήλωσε στη στήλη συνομιλητής της. «Έχει μελετήσει σε βάθος όλα τα θέματα και είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα καπάτσα!». Ήδη επισκέφτηκε το υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, το Άμυνας και τον Νίκο Δένδια και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τον οποίο συζήτησαν την παράκαμψη του λιμανιού του Πειραιά, με την ανάπτυξη νέου, στην Ελευσίνα.

«Ωραία θέα»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενθουσιάστηκε με τη θέα από το γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης. Βλέπει στην πλατεία Συντάγματος και την βουλή. Ο υπουργός Ανάπτυξης της είπε ότι τώρα που θα στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο και την πλατεία Συντάγματος, «η θέα το βράδυ θα είναι μαγευτική».