Άδωνις Γεωργιάδης για Novartis: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή»

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το οριστικό «κλείσιμο» της υπόθεσης Novartis, αισθανόμενος δικαιωμένος. «Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους», τόνισε ο υπουργός Υγείας, σε μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter).

Όπως υπογραμμίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, «σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας: η σκευωρία Novartis».

Αναφερόμενος ευθέως στη στάση δικαστικών λειτουργών, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι χωρίς τη δική τους συνέργεια «δεν θα μπορούσε να στηθεί η υπόθεση».

Επιπλέον, τονίζει πως η «κάθαρση ήρθε από την ίδια τη Δικαιοσύνη», με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο υπουργός δηλώνει ότι αισθάνεται «τιμή» που αποτέλεσε στόχο της υπόθεσης, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από την οικογένειά του για την πολυετή ταλαιπωρία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για τη στήριξη και τη στάση του καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Ξεχωριστή μνεία κάνει και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας ότι την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά, «όχι πολιτικά αλλά ανθρώπινα», όπως σημειώνει. Υπογραμμίζει ότι η πολιτική στήριξη του Πρωθυπουργού ακολούθησε και παρέμεινε σταθερή.

«Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μια αδίστακτη κυβέρνηση εργαλειοποίησε έναν υπαρκτό και αναγκαίο νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όχι για να υπηρετήσει τη Δικαιοσύνη, αλλά για να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Θλίβομαι γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να είχε επιχειρηθεί χωρίς τη συνέργεια επίορκων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, παρείχαν πλήρη δικαστική προστασία σε δύο πρόσωπα που πλέον είναι και με τη βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες.

Η κάθαρση, ευτυχώς, ήρθε από την ίδια τη Δικαιοσύνη, με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Αισθάνομαι τιμή που οι σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντάς με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για τη δύναμη και την απόλυτη στήριξη που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια.

Οφείλω, όμως, και δύο ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Πρώτα στον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, που δεν με άφησε ούτε στιγμή να φοβηθώ και επέδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε υποδειγματικός νομικός και αληθινός φίλος.

Έπειτα, στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Την πρώτη κιόλας ημέρα της σκευωρίας, ενώ όλη η χώρα βομβαρδιζόταν από αισχρές συκοφαντίες, με πήρε τηλέφωνο – μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα – απλώς για να με ρωτήσει πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν πολιτική κίνηση. Ήταν ανθρώπινη στάση. Η πολιτική στήριξη ήρθε στη συνέχεια και ήταν ακλόνητη.

Ποτέ ξανά να μη ζήσει ο τόπος τέτοιες σκοτεινές στιγμές. Ποτέ ξανά η Δημοκρατία μας να μη βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης εκφράζει την ευχή «ποτέ ξανά» η χώρα να μη ζήσει ανάλογες στιγμές, κάνοντας λόγο για σοβαρό κίνδυνο που απείλησε τη Δημοκρατία.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη