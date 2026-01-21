Άδωνις Γεωργιάδης: Με νέα πλωτά σκάφη θωρακίζονται τα νησιά – 40% αυξήθηκαν οι αεροδιακομιδές

Τα νησιά θα θωρακιστούν με νέα πλωτά σκάφη ώστε να γίνονται γρήγορα οι αεροδιακομιδές των ασθενών, όπως εξήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης την Τετάρτη (21.01.2026).

Αναλυτικότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πώς, έως το τέλος του 2026 το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα διαθέτει συνολικά 22 πλωτά σκάφη για τη μεταφορά ασθενών από τα νησιά, με στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρουσιάζοντας στοιχεία και χρονοδιαγράμματα για τα πλωτά και πτητικά μέσα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως έως το τέλος του 2026 το ΕΣΥ θα διαθέτει συνολικά 22 πλωτά σκάφη για τη μεταφορά ασθενών από τη νησιωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σοβαρό επιχειρησιακό κενό, παρά τις καταγγελίες που διατυπώνονται από κατοίκους νησιών.

«Όλα γίνονται μέσω διαδικασιών. Όποιος υποβάλει τη χαμηλότερη προσφορά κερδίζει το διαγωνισμό. Τα νησιά περιβάλλονται από θάλασσα. Οπότε θα γίνονται διακομιδές με πλωτά μέσα. Όταν ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαμε 3 σκάφη διαθέσιμα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας, σήμερα λειτουργούν 16. Στο τέλος του 2026 θα έχουμε 22», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι, όπου εντοπίζονται ελλείψεις, αυτές καλύπτονται μέσω συμβάσεων με ιδιώτες, εξηγώντας ότι η αγορά πλωτών σκαφών για όλα τα νησιά θα είχε δυσανάλογο κόστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να αγοράσουμε πλωτά σκάφη για όλα τα νησιά θα μας κόστιζε 50 φορές περισσότερο. Το να φτιάξουμε έναν στόλο κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο», ανέφερε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Αυξήθηκαν ήδη και οι αεροδιακομιδές

Αναφερόμενος στις αεροδιακομιδές, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τα πτητικά μέσα έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ καταγράφηκε και σημαντική άνοδος στον αριθμό των αεροδιακομιδών.

«Έχουμε αυξήσει τα πτητικά μας μέσα από 9 σε 12 επί θητείας μου – και είμαι πολύ ευτυχής γι’ αυτό. Έχουμε προσθέσει και δύο ελικόπτερα από την Πάρο και τη Ρόδο που δεν είχαμε. Έχουμε αύξηση των αεροδιακομιδών της τάξεως του 40%», σημείωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η παραλαβή τριών ελικοπτέρων Super Puma, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη της θερινής περιόδου.

«Επίσης, θα παραλάβουμε από το Σεπτέμβριο του 2026 τρία Super Puma. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε το καλοκαίρι», δήλωσε.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη