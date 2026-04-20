Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Θα καταθέσω μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά μέσα στη βδομάδα – Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε πως οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επεκταθούν και στον χώρο της Υγείας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού
Άδωνις Γεωργιάδης
Μήνυση και αγωγή προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μέσα στη βδομάδα ο Άδωνις Γεωργιάδης, εναντίον του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Μάριου Σαλμά, για τα όσα δήλωσε για τον υπουργό Υγείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤnews το πρωί της Δευτέρας (20.4.26) ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά για τα όσα δήλωσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σε συνέντευξή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

 «Θα έρθουν και για την Υγεία», δήλωσε ενώ εκτίμησε πως «ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς έχει δει το φως της δημοσιότητας». Παράλληλα, άφησε αιχμές προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να απαντήσει», καθώς -όπως είπε- «γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Σαλμά, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «εξαιρετικά προβληματικό» χαρακτηρισμό.

 

«Με έχουν ελέγξει οι πάντες, δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Σέβομαι ότι είχε εκλεγεί βουλευτής της ΝΔ. Στα δικαστήρια θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

