Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Συνελήφθη ένα ζευγάρι στην Θεσσαλονίκη που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της

μια 51χρονης και ένας 55χρονος είχαν τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι τους, οι οποίες «έβλεπαν» μέσα στο σπίτι της Αφροδίτης Λατινοπούλου
Αφροδίτη Λατινοπούλου
EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού στην Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αρχές την Πέμπτη (15.01.2026), το οποίο κατηγορείται ότι παρακολουθούσε το σπίτι της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατηγορείται το ανδρόγυνο από Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι τους φέρονται να κατέγραφαν και ιδιωτικό χώρο της προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η πολιτικός, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 51χρονης γυναίκας και του 55χρονου συζύγου της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο σπίτι των συλληφθέντων, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, είχαν εγκατασταθεί δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της.

Μάλιστα, οι κάμερες «έβλεπαν» και κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτικός.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ανδρόγυνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κάμερες ασφαλείας, καθώς και δύο κάρτες μνήμης που ήταν τοποθετημένες σε αυτές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
74
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo