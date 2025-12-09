Πολιτική

Άγριος καβγάς Καιρίδη – Τζανακόπουλου στη Βουλή: «Δεν μας παρατάς», «τον παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού»

Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Τζανακόπουλου στη Βουλή το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη και τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος άφησε αιχμές με τον Δημήτρη Καιρίδη να κάνει λόγο για «ακρότητες», διερωτώμενος αν η κριτική εντάσσεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι αμφιβάλλει εάν «είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν ή είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου», με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να απευθύνεται προσωπικά σε εκείνον, λέγοντάς του, «κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε» και τον κ. Καιρίδη να απαντά: «Δεν μας παρατάς! Δημαγωγέ!».

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πώς θα κάνουν γιορτές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κύριε Καιρίδη; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Μήπως κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα τζόκερ;

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν ξέρω αν οι ακρότητες που εκτοξεύσατε είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κ. Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης», ήταν εκεί ο αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης…

Σε αυτό το σημείο, παρενέβη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατηγορώντας τον Δημήτρη Καιρίδη πως, «το μόνο που ξέρεις είναι να τρολάρεις και να κάνεις επιθέσεις!».

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε…

Δημήτρης Καιρίδης: Βρε δεν μας…..

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το, πείτε το!

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς… Δημαγωγέ!

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Τον παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού. Εάν δεν είναι αγρότες τι είναι; Προβοκάτορες; Τους έβαλε κάποια ξένη δύναμη; Αυτή η συνωμοσιολογία!

