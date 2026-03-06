Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για Ιράν: Η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει «με οποιοδήποτε τρόπο» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξέπεμψε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας την Παρασκευή (06.03.2026) σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και το ενδεχόμενο χρήσης αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί «με τη δέουσα προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση της χώρας παραμένει σταθερή υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, η ελληνική εξωτερική πολιτική κινείται με άξονα το τρίπτυχο «διάλογος, διπλωματία, δημοκρατία», ενώ η χώρα επιδιώκει να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αμιγώς προληπτική» και «απολύτως αναγκαία» η αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνδρομή προς την Κύπρο, την οποία χαρακτήρισε «αμιγώς προληπτική» και «απολύτως αναγκαία», με δεδομένες, όπως είπε, τις απειλές που έχει δεχθεί η Μεγαλόνησος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει μέρος στη σύγκρουση. «Η Ελλάδα δεν συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο και δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υφυπουργός Εξωτερικών ανέδειξε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή και τον ταχύτερο δυνατό επαναπατρισμό όσων το επιθυμούν, με όρους ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην ανάγκη προστασίας των ελληνικών πλοίων και πληρωμάτων που κινούνται στον Κόλπο, καθώς και στη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για μια χώρα με το ειδικό βάρος της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της Αθήνας η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή

Σε ό,τι αφορά το διπλωματικό αποτύπωμα της Αθήνας, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής, διατηρώντας στενές σχέσεις τόσο με το Ισραήλ και τις αραβικές χώρες όσο και με τις ΗΠΑ. Όπως είπε, στόχος της ελληνικής πολιτικής είναι η αποφυγή γενίκευσης της σύρραξης και η προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Επισήμανε ότι η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, η οποία εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2022, ενισχύει τις εθνικές δυνατότητες και τον ρόλο της χώρας εντός του ΝΑΤΟ, ενώ η επικείμενη ανανέωσή της, όπως είπε, προσφέρει ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας.

Κατά τη δευτερολογία της, η υφυπουργός επέμεινε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή και όχι ετεροπροσδιοριζόμενη εξωτερική πολιτική, με αναφορά τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ακόμη ότι βιώσιμες λύσεις για την περιοχή μπορούν να αναζητηθούν μόνο μέσω της διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης κρίσης αυξάνεται. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η Αθήνα έχει ήδη εκφράσει την αλληλεγγύη της προς χώρες της περιοχής που βρέθηκαν στο στόχαστρο, καταδικάζοντας τις ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια των ελληνικών πλοίων στον Κόλπο

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σημείωσε επίσης ότι η συσσώρευση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν σε επίπεδα έως 60%, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του βαλλιστικού του προγράμματος, είχε προκαλέσει, όπως είπε, σοβαρή και εύλογη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Προσέθεσε ότι η ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στον Κόλπο είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η Τεχεράνη οφείλει να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να άρει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Πυρά Καζαμία για τη στάση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει μια σαφή και ρητή καταδίκη της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση αυτή δεν διαθέτει έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν εδράζεται σε απόφαση συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού περί αποκλιμάκωσης είναι εσκεμμένα ασαφείς και δεν καθιστούν σαφές αν η κυβέρνηση ζητεί ουσιαστικά τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε δε την άποψη ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, ελλείψει σαφούς καταδίκης της σύρραξης, ενδέχεται να εμπλέξει την Κυπριακή Δημοκρατία στη ζώνη του πολέμου, αντί να λειτουργεί ως δύναμη απεμπλοκής και πραγματικής ασφάλειας.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας επέμεινε επίσης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αποκλείσει τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, ιδίως της Σούδας, εκτιμώντας ότι μια τέτοια απόφαση θα θωράκιζε καλύτερα την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως είπε, η χώρα δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε μια σύρραξη που εξελίσσεται στην ευρύτερη γειτονιά της, αλλά οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο υπέρ του τερματισμού του πολέμου.