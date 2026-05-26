Πολιτική

Αλεξάνδρα Σδούκου για Αλέξη Τσίπρα: Έχει δώσει έμφαση στο περιτύλιγμα, οφείλει μια απάντηση για όσα ακούσαμε «Στο Χιλιοστό»

«Η ουσιαστική αξιολόγηση θα γίνει από τους πολίτες. Θα κριθούν όλα στο σχέδιο, στις ιδέες, στις προτάσεις του καθενός»
Η Αλεξάνδρα Σδούκου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR//EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Έμφαση στο περιτύλιγμα» αλλά «καμία αναφορά σε ουσία και περιεχόμενο» καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Naftemporiki TV το μεσημέρι της Τρίτης (26.5.26), λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

«Έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο περιτύλιγμα με επικοινωνιακά τρικ, φανέλες Μπαρτσελόνα, με φράσεις για Champions League και Πρωταθλήματα, αλλά δεν έχουμε δει καμία αναφορά σε ουσία και περιεχόμενο. Επειδή όμως είναι απόψε η παρουσίαση του νέου κόμματος, νομίζω πως οφείλει και μια απάντηση σε όσα ακούσαμε χθες στο ντοκιμαντέρ “Στο Χιλιοστό”, για την περίοδο της διαπραγμάτευσης», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Τότε που είχε φτάσει σε ένα σημείο που χώριζαν την κυβέρνηση Τσίπρα και τους δανειστές 380 εκ. ευρώ, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα τη φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων, ώστε να καλυφθεί το ποσό “και ο κ. Τσίπρας επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους”», ανέφερε.

«Από εκεί και πέρα», συνέχισε η Αλεξάνδρα Σδούκου, «η ουσιαστική αξιολόγηση θα γίνει από τους πολίτες. Θα κριθούν όλα στο σχέδιο, στις ιδέες, στις προτάσεις του καθενός».

«Η διαμαρτυρία δεν φέρνει λύσεις»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία μέρα ότι είναι εφικτή μία νέα αυτοδύναμη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει -και νομίζω μπορούμε- να πείσουμε ακόμη και τους δυσαρεστημένους συμπολίτες μας, διότι θεωρούμε ότι έχουμε πρόταση για το μέλλον, αλλά και ήδη πολλά πεπραγμένα. Αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε. Βεβαίως αναγνωρίζουμε πως έχουν υπάρξει και λάθη, τα οποία διορθώνουμε. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Αυτό περιλαμβάνει προφανώς τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τη συνταγματική αναθεώρηση, τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κράτους για να παράγεται περισσότερος πλούτος για όλους, για να μπορούν να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις».

Καταλήγοντας η Αλεξάνδρα Σδούκου είπε πως «η ψήφος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης, ενώ τα άλλα κόμματα διεκδικούν ψήφο διαμαρτυρίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
133
97
88
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούλιο, τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί
Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού λέγοντας πως «φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
87
Με 650 υπογραφές η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άρειο Πάγο
Μετά την πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το επιτελείο της προχωρά σε νέο κύκλο παρεμβάσεων και δημόσιων εμφανίσεων, με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του κόμματος
Στον Άρειο Πάγο Μαρία Καρυστιανού
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
216
Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου τα νέα κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού: Οι «δεξαμενές» ψηφοφόρων και ο Αντώνης Σαμαράς
«Καθαρή εντολή» στη ΝΔ για την οικονομική σταθερότητα στη χώρα το πρόταγμα - Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί Υπουργικό Συμβούλιο
Μέγαρο Μαξίμου 5
Το κόμμα Τσίπρα αποκαλύπτεται στο Θησείο: Η στρογγυλή σκηνή, ο Κραουνάκης και όσα θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Τι θα περιέχει η ιδρυτική διακήρυξη και σε ποιους θα απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας - Η Διακήρυξη του κόμματος θα αποτελεί και έναν σχολιασμό της κατάστασης στη χώρα
O Αλέξης Τσίπρας 97
Παύλος Μαρινάκης: «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια αν η Τουρκία προχωρήσει σε μονομερή ενέργεια» – Τι είπε για Τσίπρα, Καρυστιανού
«Ο Τσίπρας δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβι και πολιτεύτηκε με Πολάκη - Κωνσταντοπούλου» σχολιάζει με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»: Το plan B για το Grexit με κωδικό «Αλβανία» – Ο Γιούνκερ πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε
«Η έξοδος από το ευρώ θα ήταν μία καταστροφή, θα υπήρχε πείνα» λέει ο Γιάννης Στουρνάρας - «Το ΔΝΤ κέρδισε μερικά δισ. ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο» αποκαλύπτει εξάλλου ο Κλάους Ρέγκλινγκ
Στο Χιλιοστό
80
Newsit logo
Newsit logo