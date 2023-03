«Εντυπωσιασμένος» από το πως λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα just go zero, στο Κέντρο κυκλικής καινοτομίας στην Τήλο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, περιέγραψε πώς λειτουργεί «αυτό μοναδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης, με το οποίο οι κάτοικοι της Τήλου έχουν περιορίσει τα μη ανακυκλώσιμα υλικά στο 13%».

Από την Τήλο, όπου βρέθηκε για την 25η Μαρτίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε συγκεκριμένα σήμερα, Κυριακή (26.03.2023) σε ανάρτησή του στο Facebook ότι: «Ο ΧΥΤΑ του νησιού έκλεισε οριστικά και η περιοχή ξανάγινε κομμάτι της φυσικής ομορφιάς του νησιού. Στο νησί δεν υπάρχουν κάδοι. Γιατί ο βασικός διαχωρισμός γίνεται στην πηγή. Σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Κάθε είδους ανακυκλώσιμο υλικό – πλαστικό ή χαρτί ή γυαλί ή αλουμίνιο – σε ένα καλάθι. Τα οργανικά (υπολείμματα τροφίμων) σε άλλο. Τα υπόλοιπα μη ανακυκλώσιμα σε ένα τρίτο μικρότερο. Και κάθε δεύτερη μέρα εργαζόμενοι του προγράμματος έρχονται στον χώρο σου να τα συλλέξουν.

Εκεί που κάποτε ήταν η χωματερή και μύριζε από χιλιόμετρα, τώρα όλα είναι πεντακάθαρα. Απλά συλλέγονται και αξιοποιούνται τα ανακυκλώσιμα απόβλητα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με κομποστοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Το κλειδί σε όλο αυτό είναι η συνείδηση των ανθρώπων και η συμμετοχή όλων στη διαδικασία. Των κατοίκων, των επισκεπτών, των εργαζόμενων που πηγαίνουν σπίτι – σπίτι, πόρτα – πόρτα, εξηγούν στους κατοίκους τη διαδικασία, λύνουν όλες τις απορίες τους. Η «τρίτη ηλικία» πρωτοπορεί στην ανακύκλωση και συμμετέχει με μεγάλο ενθουσιασμό. Οι μαθητές και οι οικογένειες έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους τον στόχο για μηδενικό αποτύπωμα των αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας επισημαίνει: «Στη μικρή κοινωνία της Τήλου είδα και κατέγραψα ένα μικρό θαύμα: Τη μείωση των απορριμμάτων σχεδόν κατά 90%, με μία διαδικασία που υπόσχεται πολλά και σε μεγαλύτερες κλίμακες, στις πόλεις μας, στη χώρα μας. Στη μικρή κοινωνία της Τήλου είδα ένα έμπρακτο δείγμα της Ελλάδας που θέλουμε, της πατρίδας που μας αξίζει».