Αλέξης Τσίπρας: Η νέα μεταπολίτευση, το πολιτικό big bang και το «δεν πάει άλλο» στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» – Όλα όσα έγιναν στο Παλλάς

Στο κατάμεστο από κόσμο Παλλάς, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη» το απόγευμα της Τετάρτης (3/12/25), προαναγγέλλοντας στην ουσία, ένα νέο κόμμα. «Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας. Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε» είπε, ενώ την ομιλία του παρακολουθούσε σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ που βρισκόταν στην παρουσίαση.
Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε.
Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι.
Με τις εμπειρίες και τα τραύματά μας.
Αλλά και με την απόφαση να μην παραιτηθούμε από το όραμα, το στόχο, το σχέδιο, μιας Ελλάδας που αξίζει στην ιστορία και τους πολίτες της.
Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης:
Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας. Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε.
Πιστεύω ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος.
Παραιτήθηκα όμως από τη Βουλή, αλλά όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί για να δώσουμε διέξοδο, να δώσουμε ξανά υπόσταση και νόημα στην αλληλεγγύη και την πρόοδο.
Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες.
Έναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς.
Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης.
Με στόχο όχι να αναπαράγει ελίτ και γραφειοκρατίες σε κομματικά αξιώματα, αλλά να γίνει ξανά πρωταγωνιστική δύναμη, για τον λαό και για τον τόπο.
Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες.
Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές.
Αυτό είναι, Φίλες και φίλοι, σήμερα το καθήκον κάθε αριστερού, προοδευτικού, δημοκρατικού πολίτη.
Να μιλήσουμε, να πείσουμε, να σηκώσουμε με το λόγο και την πράξη μας από τον καναπέ της απογοήτευσης όσους έπαψαν να ελπίζουν.
Σήμερα θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης.
Όχι με την έννοια της αλλαγής του Συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του Πολιτεύματος.
Αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς.
Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική.
Με την έννοια της αποκατάστασης της αξιοπιστίας των θεσμών χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατία.
Την αναβάθμιση του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης, των ανεξάρτητων αρχών.
Την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση.
Την ενίσχυση της λογοδοσίας της εξουσίας.
Την ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου.
Αλλά κυρίως με ένα σοκ Δημοκρατίας, γιατί Δημοκρατία δεν είναι μόνο κανόνες και θεσμοί, είναι και το λαϊκό φαντασιακό, το όραμα, τα συναισθήματα της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή.
Και αυτή η νέα Μεταπολίτευση δε μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.
Κανένα δημοκρατικό σύστημα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έλεγχο και χωρίς εναλλακτική στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Κι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη.
Γιατί;
Γιατί δεν έχει αντίπαλο.
Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής.
Ένα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Ο μεγάλος πλούτος πρέπει να στηρίξει την οικοδόμηση του αύριο της πατρίδας μας.
Με μια Πατριωτική εισφορά για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, τόσο ατομικά, όσο και εταιρικά που θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό για τη Στήριξη των Νέων Γενεών και κυρίως της νεανικής στέγης.
Γιατί, η πολιτική που δεν ακουμπά τον μεγάλο πλούτο, αλλά τον αναδιανέμει προς τα πάνω, δεν μειώνει τα ελλείματα. Τα αναπαράγει.
Δεν δημιουργεί αναπτυξιακή προοπτική. Την υποθηκεύει.
Δεν προστατεύει τη δημοκρατία. Την υπονομεύει, ανοίγοντας την πόρτα στους εχθρούς της.
Τελευταίο αλλά κρίσιμο στους ταραγμένους καιρούς που βιώνουμε: Χρειαζόμαστε νέα εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε εντελώς αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά.
Η Ελλάδα καλείται να είναι παράγοντας ειρήνης και όχι εν δυνάμει εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Να σταθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή αλλά και απέναντι στην αντιρωσική υστερία.
Η Ελλάδα οφείλει να πάρει καθαρή θέση απέναντι στη γενοκτονία της Γάζας και την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή. Να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και τα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης.
Η Ελλάδα επιβάλλεται να αντισταθεί στην Ευρώπη της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος του κοινωνικού κράτους.
Της φαλκίδευσης της δημοκρατίας από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
Την Ανάπτυξη, την Αναδιανομή, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα.
Χρειαζόμαστε καταρχήν ένα κράτος δίκαιο και ισχυρό, που να λειτουργεί με κανόνες, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Κι ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος για να επουλώσει την τραυματισμένη συνοχή της κοινωνίας.
Την Ανάπτυξη, την Αναδιανομή, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα.
Είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιάσουμε έναν παραγωγικό αναπροσανατολισμό. Με ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης, με ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής βιομηχανίας - τη στήριξη της καινοτομίας, των startups υψηλής τεχνολογίας, της αμυντικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ενέργειας, ναυπηγικής.
Απαιτούνται ισχυρές αναπτυξιακές επενδύσεις και αναδιανομή, για να εξασφαλίσουμε υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αλλά ταυτόχρονα ηθική, θεσμική και οικονομική αναβάθμιση της εργασίας και δραστική μείωση της φορολογίας της. Αυτό είναι που με δυο λόγια ονομάζουμε: Δίκαιη Ανάπτυξη.
Κι επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ρεαλιστικό για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους.
Αλλά και μια πολιτική αποφασιστικής αντιμετώπισης της κερδοσκοπικής ασυδοσίας, που μαστίζει σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.
Επείγουν πολιτικές ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Όπως, και μια στρατηγική αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, παράλληλα με μια κοινωνική στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίσει προσιτή και αξιοπρεπή στέγη σε όλους και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια.
Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι τα χρειάζεται η πατρίδα μας όλα τα παραπάνω;
Ελάχιστοι.
Ποιος όμως θα τολμήσει να βάλει το δάχτυλο στη πληγή;
Πάλι ελάχιστοι.
Κι εδώ θέλω να είμαι καθαρός.
Τίποτα από τα παραπάνω δε μπορεί να γίνει χωρίς συγκρούσεις με κατεστημένα και οργανωμένα συμφέροντα.
Η πραγματικότητα «φωνάζει» ότι η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας.
Όχι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχουν όμως έντιμες, καθαρές και δίκαιες.
Και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης.
Που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο.
Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους.
Μας παρέδωσαν το 2015 μια ρημαγμένη πατρίδα στα νύχια των δανειστών.
Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να αποτύχουμε, αν και ήξεραν καλά ότι η δική μας αποτυχία θα ήταν χαριστική βολή για τη χώρα.
Τελικά τους διαψεύσαμε και παραδώσαμε το 2019 μια χώρα, στην οποία οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις,
Η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης.
Είναι μια ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής στη διαδρομή μου, τη διαδρομή μας.
Τη διαδρομή της Αριστεράς και της χώρας.
Μια κριτική ματιά στα σωστά και τα λάθη, τις νίκες και τις ήττες, τα πάνω και τα κάτω, τις ευθύνες και τις αποφάσεις μας.
Αλλά χωρίς εκπτώσεις.
Ξέρετε, δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ την αλήθεια για να κερδίσω μια θέση στις εξέδρες των επισήμων.
Αυτοκριτική κάνω με θάρρος, αλλά μπροστά στο λαό και όχι μπροστά σε όσους χρεοκόπησαν τη χώρα, και την οδήγησαν σε ανθρωπιστική τραγωδία, χωρίς να τολμήσουν να ψελλίσουν έστω μια λέξη πώς και γιατί έγινε αυτό.
Ποιες είναι οι ευθύνες τους.
Συνεχίζουν μάλιστα σήμερα στον ίδιο δρόμο, με τις ίδιες συνταγές, τις ίδιες και χειρότερες πολιτικές, που παράγουν τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα.
Γι’ αυτούς λοιπόν, η κακοποίηση της αλήθειας δεν έχει να κάνει μόνο με το χτες.
Ούτε κυρίως θα έλεγα.
Το ψέμα τους για το χτες είναι εργαλείο και όπλο για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους σήμερα.
Είμαι υπερήφανος. Ναι αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος.
Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας.
Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας.
Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη.
Γιατί πολλά μπορούν να μου καταλογίσουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αλλά δυο πράγματα δεν μπορούν με τίποτα να αποδομήσουν:
Ότι εμείς τελικά πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις.
Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη.
Να ρυθμίσουμε το χρέος, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να βγούμε οριστικά και χωρίς αστερίσκους από το καθεστώς της επιτροπείας των πιστωτών.
Και το δεύτερο που δεν μπορούν να ξεγράψουν από τη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.
Και αυτό δε ξεγράφει.
Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο πόντιουμ ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά τις ευχαριστίες είπε ότι ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη το ότι «έσπευσαν χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, στα βιβλιοπωλεία». «Με συγκινεί αυτό» συμπλήρωσε.
Η ιστορία δεν είναι τρόπαιο
Είναι ένα μήνυμα ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές. Δεν είναι τρόπαιο ούτε πεδίο ιδιοκτησίας, όπως γράφω στην Ιθάκη.
Κυρίως όμως είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε πολλές και πολλοί όσοι δεν είμαστε διατιθέμενοι να εγκαταλείψουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης».
Γιατί η μνήμη του χθες, για το δύσκολο ταξίδι της πατρίδας τα τελευταία χρόνια.
Που κακοποιείται συστηματικά και βάναυσα εδώ και καιρό.
Είναι ταυτόχρονα και η μνήμη του αύριο.
Δεν έχω σκοπό να απαντήσω από αυτό το βήμα στην ομοβροντία ψεύδους και υποκρισίας, με την οποία υποδέχτηκαν την Ιθάκη οι γνωστοί κύκλοι της σημερινής εξουσίας και όχι μόνο.
Πιστεύω ότι το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.
Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σε κείνους που διέπραξαν το φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν.
Σε κείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας,
κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο,
κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη,
βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε,
και τώρα μας ζητούν το λόγο.
Δεν έχω, τέλος, κανένα πρόβλημα, το δηλώνω ευθαρσώς, να με κατηγορούν ως αμετανόητο.
Θα ήθελα μάλιστα να τους βοηθήσω λίγο σ’ αυτό.
Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε, δεν είμαι απλώς αμετανόητος. Είμαι υπερήφανος. Ναι, αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Το βίντεο με την μετάδοση της εκδήλωσης - παρουσίασης της «Ιθάκης» μετά από πολλά «κολλήματα» στην εικόνα, τελικά διακόπηκε, λίγο πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Ετσι το χαρακτηρισε ξεκινωντας την τοποθετηση του ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος.
Τι σημαίνει η έκρηξη. Δείχνει μια επείγουσα ανάγκη αναστοχασμού αυτής της περιόδου που είναι από τις κρισιμότερες της ιστορίας μας. Άρα είναι ένα βιβλίο του πρωταγωνιστή, ένα βιβλίο που περιέχει το σκεπτικό της δράσης αυτής, πώς έδρασε, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τις διαψεύσεις. Επομένως το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε αυτήν την περίοδο. Αλλά και διδακτικό για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ηγεσία. Είναι μια αγωγή στην ευθύνη και την υπευθυνότητα.
Το βιβλίο είναι μια κόκκινη γραμμή για το τι δεν έγινε στο παρελθόν. Η κρίση δεν έγινε το 2015, η κρίση είναι δομική, είναι συνθέτες και δομικές οι αιτίες.
Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά δεν ήρθε να αμφισβητήσει τη θέση στο ευρώ. Ήρθε για να διαπραγματευτεί.
Το βιβλίο μας δείχνει επίσης τι έμεινε. Η ρύθμιση χρέους είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Αν δεν είχε γίνει μέσα σε αυτό το δραματικό καλοκαίρι, η Ελλάδα θα βρισκόταν ακόμη, θα εξαρτιόταν από έλεγχο του χρέους. Η ρύθμιση ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα του Αλέξη Τσίπρα και του λαμπρού επιτελείου των οικονομολόγων.
Το βιβλίο δουλεύει ως μια τεράστια τοιχογραφία. Βγαίνει από την αντίληψη της απλοποίησης των πραγμάτων.
Τέλος, επειδή έχει βιωθεί αυτή η περίοδος ως τραύμα και κυρίως από τον κόσμο της Αριστεράς και ον κόσμο που υπέφερε. Μπορεί η γνώση να θεραπεύσει το τραύμα; Η γνώση και η ενσυναίσθηση μπορούν να μας βγάλουν από το τραύμα. Πρέπει να δούμε τα όρια του ελληνικού ριζοσπαστισμού. Που άρχισε με ευγενείς φιλοδοξίες βιώθηκε ως τραύμα. Δεν βιώθηκε έτσι το 1981, βιώθηκε έτσι το 2015 επειδή οι συνθήκες ήταν δύσκολες.
Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στις 19.20 το απόγευμα, με τον κόσμο να τον πλησιάζει και να τον αγκαλιάζει.
Πλήθος κόσμου, στελέχη και φίλοι του χώρου σπεύδουν στο θέατρο Παλλάς, στην οδό Βουκουρεστίου, για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Κατά την είσοδό τους στέλνουν μηνύματα για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
«Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες»
Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.
«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».
«Επανέναρξη της αντιπολίτευσης»
Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έδωσε έντονο πολιτικό στίγμα, μιλώντας για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».
Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».
Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Κατά την είσοδό του στο Παλλάς, ο Γιώργος Καραμέρος δήλωσε:
«H αποψινή βραδιά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως για τους εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες που ήρθαν σήμερα εκτός ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουν τι έχει να καταθέσει για την επόμενη μέρα, μετά τη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, που μπήκε με το βιβλίο του».
Στην αίθουσα υπάρχει τιμητική θέση, με ένα τριαντάφυλλο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Νοεμβρίου 2025.
Ο κόσμος που άρχισε να φτάνει από νωρίς το απόγευμα, σχημάτιζε μεγάλες ουρές έξω από το χώρο που γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου.
Μέχρι στιγμής, έχουν φτάσει στο Παλλάς οι κύριοι: Μπάρκας, Μεϊκοπουλος, Βασιλειάδης, Σαρακιωτης, Ζαμπαρας
και Συμεών Κεδίκογλου και η κυρία Δώρα Αυγέρη.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα όσα συμβαίνουν, στην παρουσιάση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Παλλάς.