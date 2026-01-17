Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη

Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσιάζει σε εκδήλωση στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, το μεσημέρι του Σαββάτου (17.1.26).

Στην παρουσίαση του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το «επιτελικό κράτος», τις απευθείας αναθέσεις και τη στάση της ΝΔ στα εθνικά και το αγροτικό.

Στην παρουσίαση μιλούν ο Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ο Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας δικηγόρος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας. Την εκδήλωση συντονίζει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Με αφορμή τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επικρίνει την κυβέρνηση για την υιοθέτηση της λογικής -όπως θα πει- του «δεδομένου συμμάχου», τονίζοντας τους κινδύνους σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Παράλληλα, θα επαναφέρει τη θέση για μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, ικανή να ενισχύσει τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.