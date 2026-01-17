Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το «επιτελικό κράτος», τις απευθείας αναθέσεις και τη στάση της ΝΔ στα εθνικά και το αγροτικό
Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη
Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσιάζει σε εκδήλωση στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, το μεσημέρι του Σαββάτου (17.1.26).

Στην παρουσίαση του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το «επιτελικό κράτος», τις απευθείας αναθέσεις και τη στάση της ΝΔ στα εθνικά και το αγροτικό.

 

Στην παρουσίαση μιλούν ο Αντώνης Σαουλίδης, Νομικός, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ο Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας δικηγόρος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Τούμπουρος, πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας. Την εκδήλωση συντονίζει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
Η Μπέττυ Μπαζιάνα και ο Αλέξης Τσίπρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
Κατάμεστη η αίθουσα του «Ολύμπιον»
Κατάμεστη η αίθουσα του «Ολύμπιον» / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Με αφορμή τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επικρίνει την κυβέρνηση για την υιοθέτηση της λογικής -όπως θα πει- του «δεδομένου συμμάχου», τονίζοντας τους κινδύνους σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Παράλληλα, θα επαναφέρει τη θέση για μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, ικανή να ενισχύσει τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

