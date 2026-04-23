Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών για το νέο κόμμα: Όλα στην ώρα τους, επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα

Την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο, συνδέοντάς την ευθέως με την ανάγκη «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο», προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) στο Φόρουμ των Δελφών, σε μια παρέμβαση με έντονο πολιτικό στίγμα και σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την έναρξη της συζήτησης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε τους τόνους, λέγοντας πως «δυσκολεύομαι να πω τη μέρα και την ώρα γιατί δεν ζούμε σε μια κανονική χώρα», ενώ, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι «αν είχαμε κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί». Με τη φράση αυτή έδωσε το στίγμα μιας συνολικής επίθεσης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνδέοντας την πολιτική συγκυρία με ζήτημα θεσμικής ομαλότητας.

Εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής του, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να παραμένει «στη βολική σιωπή», σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «πυκνώνουν τα σύννεφα» και η κυβέρνηση «παράγει ανισότητες και διαφθορά». «Έχω ευθύνη να συμβάλω για να επιστρέψει η κανονικότητα και η σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, επενδύοντας πολιτικά στο αφήγημα της θεσμικής αποκατάστασης και της πολιτικής αλλαγής.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιορίστηκε, ωστόσο, μόνο στην κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά έδωσε και ιδεολογικό στίγμα για την επόμενη ημέρα, μιλώντας για την ανάγκη «να επιστρέψουν οι προοδευτικές ιδέες» και να ανακάμψει η «κυβερνώσα Αριστερά». Με τον τρόπο αυτό, η σημερινή του παρέμβαση αποκτά και χαρακτηριστικά πολιτικής προαναγγελίας, καθώς επιχείρησε να συνδέσει την προσωπική του επιστροφή με μια ευρύτερη ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου.

«Οι παθογένειες στην ελληνική οικονομία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιδόματα»

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε στην οικονομία, όπου άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι «οι παθογένειες στην ελληνική οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με επιδόματα» και ότι «κάτι δεν πάει καλά». Παράλληλα, περιέγραψε ως αναγκαία μια συνολική αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει «να φύγει από την οικονομία του real estate και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού» και να περάσει «σε μια οικονομία που να παράγει».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι απαιτείται «ένα άλλο κράτος» που θα στηρίζει την ανασυγκρότηση της οικονομίας, ενώ άσκησε κριτική σε αυτό που περιέγραψε ως μοντέλο «φτηνής ανάπτυξης και αρπαχτής». «Δεν θέλουμε μια οικονομία φτηνής ανάπτυξης και αρπαχτής», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αντιπαραθέσει το δικό του αφήγημα για την ανάπτυξη με τη σημερινή κυβερνητική στρατηγική.

«Έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στα ζητήματα θεσμών, διαφάνειας και λειτουργίας του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη μέρα απαιτεί «ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια» και μηχανισμούς «καταπολέμησης της διαφθοράς». «Έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή, όχι με την επιχειρηματικότητα», ανέφερε, επιχειρώντας να οριοθετήσει το πολιτικό του στίγμα και να δείξει ότι η κριτική του δεν στρέφεται κατά της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά απέναντι σε ένα μοντέλο που, κατά την εκτίμησή του, αναπαράγει ανισότητες και στρεβλώσεις.

Για τον ρόλο των τραπεζών

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε αναφορά στον ρόλο των τραπεζών στην πραγματική οικονομία, εστιάζοντας στα υψηλά τους κέρδη και ζητώντας δημόσια παρέμβαση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Όπως ανέφερε, απαιτούνται κινήσεις που θα επιτρέψουν στην οικονομία να λειτουργήσει πιο ισόρροπα, με μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής και της κοινωνίας.

Δικαιότερο φορολογικό σύστημα

Στο φορολογικό πεδίο, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ενός «δικαιότερου φορολογικού συστήματος», υποστηρίζοντας ότι πρέπει «να μειωθεί η φορολογία της μισθωτής εργασίας και οι εισφορές», ενώ ζήτησε να γίνει «δικαιότερη η φορολογία της κινητής περιουσίας». Παράλληλα, παρουσίασε ως «βασικό πυλώνα» των αλλαγών που προτείνει μια «πατριωτική εισφορά», εξηγώντας ότι στόχος είναι να υπάρξει συμβολή από όσους έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες. «Το σχέδιο είναι να δουν μια κυβέρνηση που δεν ζητάει δώρα αλλά να δώσουν κάτι για την πατρίδα. Τα λεφτά θα πάνε σε ειδικό λογαριασμό», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε τους ανθρώπους και τη γνώση να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας»

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός έσπευσε να επισημάνει ότι «έχουμε τους ανθρώπους και τη γνώση να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας», επιχειρώντας να προσδώσει αξιοπιστία και κυβερνητικό βάθος στις προτάσεις του.

«Η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική»

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του είχε και η ακρίβεια, την οποία περιέγραψε ως «τέρας», επιμένοντας στην ανάγκη παρεμβάσεων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και «στο ράφι», με τη δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών. Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τα επιδόματα «τέχνασμα πολιτικής απάτης».

Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι πως θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες αν συνεχίσουμε έτσι», δίνοντας δραματικό τόνο στην κριτική του για την πορεία της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να συνδέσει το αίτημα πολιτικής αλλαγής με ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και διαχείρισης της κρίσης.

«Θέλω να είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και τη χώρα μου»

Υπογράμμισε δε, ότι στόχος του είναι να έχει ενεργό ρόλο στην επόμενη ημέρα, λέγοντας πως «θέλω να είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και τη χώρα μου». «Το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι το κρίσιμο. Ο λαός αποφασίζει. Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το πετύχω», ανέφερε, δίνοντας στην παρέμβασή του σαφή χαρακτήρα πολιτικής επανόδου. «Δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να αλλάξουν οι υπάρχουσες πολιτικές», τόνισε.

Σε ερώτηση περί «σύμπλευσης» με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας μόνο ότι «κάθε σύμπνοια και κάθε προσέλευση είναι καλοδεχούμενη».

Να επανέλθει η χώρα στην πάγια εξωτερική της πολιτική

Αναφορά έκανε και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει «να επανέλθει στην πάγια εξωτερική της πολιτική», κάνοντας λόγο για ανάγκη επιστροφής σε μια «πολυδιάστατη στρατηγική» που, όπως είπε, η χώρα εφάρμοζε για χρόνια. «Να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση και το ρόλο μας» επεσήμανε.

«Εγώ ανέπτυξα τις θέσεις με το Ισραήλ μία εποχή που το Ισραήλ δεν έπαιζε τον ρόλο του πολεμοχαρή. Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Όταν η κυβέρνηση ζητά κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία οφείλει να κάνει το ίδιο και για το Ισραήλ όταν διαπράττει εγκλήματα» επεσήμανε.

Για το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί «με ορθολογισμό», συνδέοντάς το με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Όπως ανέφερε, «αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν επαγγέλματα και δουλειές που «δεν επιλέγει με ευκολία ο ελληνικός λαός».

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές», ωστόσο έθεσε παράλληλα την ανάγκη μιας οργανωμένης πολιτικής ένταξης. «Γιατί να μην έχουμε μια πολιτική ένταξης, κυρίως από χώρες που ξέρουμε ότι θα ήταν πιο εύκολη η ενσωμάτωση του μεταναστευτικού πληθυσμού στα ήθη και τα έθιμα της χώρας;» διερωτήθηκε, καταλήγοντας ότι «μια πολιτική ενσωμάτωσης είναι αναγκαία».

Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα: «Όλα στην ώρα τους»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέου κόμματος και ειδικότερα για το όνομά του, ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του, αρκούμενος στη φράση «όλα στην ώρα τους». Παράλληλα, επιχείρησε να τοποθετήσει τη συζήτηση σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, λέγοντας ότι «το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση», ενώ σημείωσε πως δεν είναι αρνητικό να εμφανίζονται νέα κόμματα, αρκεί «να μη χαθούν οι ιδέες, οι αξίες και οι προτάσεις».

Ο ίδιος προειδοποίησε, μάλιστα, για «τον κίνδυνο της αντιπολιτικής», τονίζοντας ότι το κρίσιμο στην παρούσα συγκυρία είναι να σταθμιστεί ποιο σχέδιο μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερη πορεία. Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησε να δώσει πολιτικό βάθος στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, συνδέοντάς την όχι μόνο με νέα σχήματα, αλλά και με το περιεχόμενο της προγραμματικής πρότασης.

«Αριστερός σημαίνει να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά του στις ιστορικές καταβολές της Αριστεράς, με το βλέμμα –όπως είπε– και στην Καισαριανή. «Αν δεν τιμούμε τις ρίζες μας, κινδυνεύουμε με την πρώτη βροχή να μας πάρει το ρέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως «Αριστερός σημαίνει να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία, να είσαι έντιμος, αφοσιωμένος στον λαό και την πατρίδα, να πιστεύεις στη Δημοκρατία».