Η Ελλάδα δεν άφησε αναπάντητες τις τουρκικές προκλήσεις και το διάβημα προς τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, Χριστόδουλο Λάζαρη.

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και διαμαρτύρεται για για τα «αμερικανικά τεθωρακισμένα» σε ελληνικά νησιά, ζητώντας από τη χώρα μας «να τερματίσει το καθεστώς παραβιάσεων» στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές «απαντώντας σε σχετικό διάβημα, στο οποίο προέβη νωρίτερα σήμερα η τουρκική πλευρά προς τον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, η ελληνική πλευρά απέρριψε εν τω συνόλω τις τουρκικές αιτιάσεις, καθώς είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ο Πρέσβης μας στην Άγκυρα επεσήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία.

Προσέθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους».

Η Τουρκία προσπαθεί να «ξαναζεστάνει» το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με τα τουρκικά ΜΜΕ να επιδίδονται την Κυριακή σε νέες αβάσιμες κατηγορίες κατά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα μετέδιδαν πως οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας εντόπισαν πολεμικά πλοία να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα στα νησιά της Λέσβου και της Σάμου. «Από τα UAV αποκαλύφθηκε ότι τα εν λόγω πλοία παρέδωσαν στη Λέσβο 23 τεθωρακισμένα οχήματα και 18 τεθωρακισμένα στη Σάμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα εν λόγω τεθωρακισμένα ήταν μεταξύ των οχημάτων που απέστειλαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι ΗΠΑ», αναφέρει το δημοσίευμα του Anadolu, κατηγορώντας ξανά την Ελλάδα για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

