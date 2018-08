Ανασχηματισμός – Κατερίνα Παπακώστα: Εκλεκτή του Σαμαρά, διαγραμμένη απ’ τον Κυριάκο, υπουργός του Τσίπρα!

Τα σενάρια περί υπουργοποίησης φούντωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (28.08.2018) με τη συνάντηση που είχε η Κατερίνα Παπακώστα στη Βουλή, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο.

Το απόγευμα της Τρίτης (28.08.2018) η φημολογία επιβεβαιώθηκε και η κ. Παπακώστα αποτελεί πλέον μέλος της συγκυβέρνησης.

Το βιογραφικό της Κατερίνας Παπακώστα:

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Είναι παντρεμένη με τον Ταξίαρχο Οικονομικού Θεόδωρο Σιδηρόπουλο, μητέρα 2 παιδιών, του Κωνσταντίνου και της Αγγέλας.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με Ειδίκευση Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά (09/06/2014).

Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τη ΝΔ το 2000 και επανεκλέχθηκε το 2004, το 2007, το 2012 και τον Σεπτέμβριο του 2015. Διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ τον Οκτώβριο του 2017, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

2000 – 2007: Συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως και Δικαιοσύνης, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων και στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

2007 – 2009: Συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως & Δικαιοσύνης, στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην οποία διετέλεσε Α’ Αντιπρόεδρος, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στη Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος.

Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ιαπωνίας, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Μεγάλης Βρετανίας, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ρωσίας, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Συρίας και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Εξελέγη Υπεύθυνη του Τομέα Απασχόλησης στην Ομάδα Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Έχει καταθέσει πληθώρα Επερωτήσεων, καθώς και προτάσεις νόμου, οι οποίες έγιναν Νόμοι του Κράτους (Ενδοοικογενειακή Βία, Σεξουαλική Παρενόχληση των γυναικών κατά την εργασία).

Στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία μετέχει στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως και Δικαιοσύνης.

2012-2015: Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής ‘Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου) και εκλεγμένη Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, αρμόδια επί των οικονομικών θεμάτων.

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως & Δικαιοσύνης.

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας φιλίας με τη Φιλανδία.

Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες φιλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Ελβετία.

Τον Ιούνιο 2013, συμμετέχοντας στην Παρουσίαση του Νέου Σύνθετου Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, ορίστηκε Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του Δείκτη για την Ισότητα, με σκοπό την προβολή και προώθηση των θεμάτων Ισότητας, στην Ελλάδα.

2015- σήμερα: Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξεως & Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής ‘Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Είναι Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας φιλίας με την Ιορδανία και μέλος στις Κοινοβουλευτικής Ομάδες φιλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Σαουδική Αραβία.

Είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου (PAM-Parliamentary Assembly of the Mediterranean).

Τον Νοέμβριο του 2016 ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αναπληρώτρια Τομεάρχης Υγείας.

Πολιτικό στέλεχος της ΝΔ από το 1988, με ευθύνη για την ενημέρωση του πολιτικού προγράμματος. Το 1990, η νεότερη πανελλαδικά υποψήφια Δήμαρχος στην Αγία Βαρβάρα. Δικηγόρος, καθηγήτρια Δικαίου σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (1992 – 2000). Νομικός Σύμβουλος για την κατάρτιση προγράμματος του ΟΕΕΚ. Το 1997 εκλέγεται Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. (μοναδική εκλεγμένη γυναίκα στο Λεκανοπέδιο).

Το 2004 ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναθέτει στην Κατερίνα Παπακώστα τη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Ν.Δ. Μέλος του Συλλόγου Φίλων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αντιπρόεδρος του διακομματικού Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών (ΕUW). Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Μέλος της Παναθηναϊκής Ένωσης Γυναικών. Το 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος Γυναικείων Οργανώσεων στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP – WOMEN). Εγγεγραμμένη από το 2006 στο παγκόσμιο Who is Who. Το 2006 βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων, για την προσφορά της, στο πλαίσιο της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας Αθλησης, όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2006.

Το 2008, βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο τιμής του Αλβέρτου Σβάιτσερ για τη δραστηριότητά της στην κοινωνική ζωή του τόπου και για το σημαντικό κοινωφελές της έργο.

Της απενεμήθη έπαινος (2009) από τη Διεθνή Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας, σε αναγνώριση της υποστήριξής της και της συμβολής της στη νομοθεσία κατά της βίας.