Αναβαθμίζεται η Σταυρούλα Αντωνάκου: Σαρωτικός ανασχηματισμός από τον Νίκο Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής

Αν υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει στο νέο σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, αυτό είναι της Σταυρούλας Αντωνάκου. Από τον Πειραιά, όπου ως Αντιπεριφερειάρχης έδωσε ισχυρά δείγματα γραφής, αναβαθμίζεται πλήρως και περνά σε θέση-κλειδί, αναλαμβάνοντας το νέο χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να συντονίζει την εξελιξη της πορείας έργων που «τρέχουν» σε όλη την Αττική, ειδικά έργων που ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους το τέλος του 2028. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες θέσεις στο νέο διοικητικό μοντέλο. Κι αυτό γιατί απαιτεί ικανότητα να βλέπεις τη «μεγάλη εικόνα» και να παρεμβαίνεις εγκαίρως ώστε να μη χαθεί χρόνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμπιστοσύνη του Νίκου Χαρδαλιά στο πρόσωπό της είναι απόλυτη. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι την επέλεξε και ως Αναπληρώτριά του στο νεοσύστατο Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. Ο Περιφερειάρχης της δίνει επίσης και την ευθύνη της παρακολούθησης των αθλητικών έργων του Λεκανοπεδίου, ένας τομέας που της ταιριάζει απόλυτα. Και αυτό γιατί, ως πρώην διεθνής πολίστρια, με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ξέρει καλά τι σημαίνει να δουλεύεις για τον στόχο και να διεκδικείς το καλύτερο αποτέλεσμα.

Όσοι γνωρίζουν τη Σταυρούλα Αντωνάκου, ξέρουν ότι συνδυάζει πείρα, αποφασιστικότητα και ομαδικό πνεύμα. Αυτά ακριβώς είναι τα συστατικά που χρειάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αττικής. Με άλλα λόγια, η νέα της θέση δεν είναι απλώς μια τιμητική αναβάθμιση. Είναι ένα στοίχημα για το αύριο της Περιφέρειας – κι ένα στοίχημα που ο Νίκος Χαρδαλιάς εμπιστεύεται σε μια γυναίκα που έχει αποδείξει ότι ξέρει να κερδίζει.