Ανδρουλάκης: «Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο» 

Για επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο.

Επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και ότι η« στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Η επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς ο κίνδυνος μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα είναι ορατός.

Το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει επί πολλές δεκαετίες καταπιέσει τον ιρανικό λαό παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ έχει διαχρονικά ακολουθήσει μια πορεία που συνέτεινε στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Ωστόσο, η «προληπτική» στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάτι που και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού έχει επισημάνει.

Η πατρίδα μας είναι παράγοντας σταθερότητας και πάντα προσηλωμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, το γράμμα και το πνεύμα δηλαδή των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας.

Και υπό αυτό το πρίσμα, θέση μου είναι ότι η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη.

Είναι στρατηγική επιλογή η ενότητα του Ελληνισμού, εξάλλου ο κοινός αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου οικοδομήθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως και η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Μεταπολίτευσης· η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το κυπριακό. Σήμερα η συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς την Κύπρο είναι η έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Όμως, περαιτέρω οφείλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο, που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Και όπως είπα και στη Βουλή, δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας.

Η νέα αυτή κρίση αναδεικνύει και την ανάγκη για συνεκτική και ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και να στηρίξει ενεργά κάθε διπλωματική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης.

Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».