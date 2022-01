Αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου από τον πρώτο γύρο, εξελέγη η ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Εύα Καϊλή.

Η κα Καϊλή έλαβε 454 ψήφους.

Η Εύα Καϊλή είναι Πρόεδρος της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (STOA), μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE), της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG) και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής πολιτικής (ECON).

Είναι η ιδρύτρια του Φόρουμ για το Μέλλον στην Ευρώπη, ενός δικτύου σημαινόντων πολιτικών, αξιωματούχων και δημόσιων φορέων που προωθούν την καινοτομία.

Ως υψηλόβαθμος και με επιρροή ευρωβουλευτής καλείται συχνά να μιλήσει για το έργο της σε σημαντικά συνέδρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως.

