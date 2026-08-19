Αντώνης Σαμαράς για Γιώργο Λουλουδάκη: «Άνθρωπος ακέραιος, κάτι παραπάνω από συνεργάτης» – «Αντίο, αδελφέ»

Με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια αποχαιρέτησε ο Αντώνης Σαμαράς τον Γιώργο Λουλουδάκη, ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (19.08.2026), σε ηλικία 71 ετών. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «γνήσιο, αυθεντικό και ακαταπόνητο αγωνιστή της Παράταξης».

Ο Αντώνης Σαμαράς διατηρούσε στενή σχέση με τον Γιώργο Λουλουδάκη, ο οποίος είχε μακρά πορεία στη Νέα Δημοκρατία και υπήρξε για χρόνια ένας από τους στενούς συνεργάτες του. Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον θάνατό του, αναφερόμενος τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική τους σχέση.

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«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…».

Ο Γιώργος Λουλουδάκης είχε ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, το 1974, και υπηρέτησε επί δεκαετίες σε οργανωτικές και διοικητικές θέσεις. Η πολιτική του διαδρομή περιλάμβανε ενεργό παρουσία στην ΟΝΝΕΔ και σε κεντρικά κομματικά όργανα, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε συνδεθεί στενά πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά.