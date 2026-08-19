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Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς για Γιώργο Λουλουδάκη: «Άνθρωπος ακέραιος, κάτι παραπάνω από συνεργάτης» – «Αντίο, αδελφέ»

Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρέτησε ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «γνήσιο, αυθεντικό και ακαταπόνητο αγωνιστή της Παράταξης»
Αντώνης Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς (Φωτογραφία αρχείου: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια αποχαιρέτησε ο Αντώνης Σαμαράς τον Γιώργο Λουλουδάκη, ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (19.08.2026), σε ηλικία 71 ετών. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «γνήσιο, αυθεντικό και ακαταπόνητο αγωνιστή της Παράταξης».

Ο Αντώνης Σαμαράς διατηρούσε στενή σχέση με τον Γιώργο Λουλουδάκη, ο οποίος είχε μακρά πορεία στη Νέα Δημοκρατία και υπήρξε για χρόνια ένας από τους στενούς συνεργάτες του. Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον θάνατό του, αναφερόμενος τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική τους σχέση.

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…».

Ο Γιώργος Λουλουδάκης είχε ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, το 1974, και υπηρέτησε επί δεκαετίες σε οργανωτικές και διοικητικές θέσεις. Η πολιτική του διαδρομή περιλάμβανε ενεργό παρουσία στην ΟΝΝΕΔ και σε κεντρικά κομματικά όργανα, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε συνδεθεί στενά πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά.

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