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Πολιτική

Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης – Από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά - Αποχώρησε από τη ΝΔ το 2024 μετά τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού
Γιώργος Λουλουδάκης
Γιώργος Λουλουδάκης
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Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (19.08.2026) ο Γιώργος Λουλουδάκης, ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά παρουσία στον κομματικό μηχανισμό και σε θέσεις ευθύνης. Εντάχθηκε στο κόμμα από την ίδρυσή του, το 1974, και υπηρέτησε επί δεκαετίες σε οργανωτικές και διοικητικές θέσεις.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης συνδέθηκε στενά με τη Νέα Δημοκρατία ήδη από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ενώ υπήρξε και ένας από τους στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. Η πολιτική του διαδρομή περιλάμβανε ενεργό παρουσία τόσο στην ΟΝΝΕΔ όσο και σε κεντρικά κομματικά όργανα.

Γιώργος Λουλουδάκης: Η πορεία του στη Νέα Δημοκρατία

Ο Γιώργος Λουλουδάκης γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου 1955, με καταγωγή από τη Ρούμελη Μυλοποτάμου Κρήτης. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής της οργάνωσης και ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην ΑΣΟΕΕ. Είχε επίσης εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο των φοιτητών της σχολής.

Στη συνέχεια διετέλεσε γενικός γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, γενικός γραμματέας ΝΟΔΕ, περιφερειάρχης της Κεντρικής Περιφερειακής Οργάνωσης, γραμματέας Οργανωτικού και εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, συμμετείχε στη ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Θέσεις ευθύνης και συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής και πολιτικής του πορείας, ο Γιώργος Λουλουδάκης υπηρέτησε σε σειρά θέσεων ευθύνης. Μεταξύ άλλων, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού, διευθυντής υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου και διευθυντής πολιτικού γραφείου υφυπουργού Εξωτερικών.

Τα τελευταία χρόνια είχε ταυτιστεί πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου υπήρξε στενός συνεργάτης.

Στις 25 Νοεμβρίου 2024 αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα.

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