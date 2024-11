Αντώνης Σαμαράς: Στην ετήσια εκδήλωση αναγνώρισης δωρητών του Πανεπιστημίου Columbia – Ποιος Έλληνας θα βραβευθεί

Όπως ήδη έγραψε το newsit.gr ο πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του από τη ΝΔ με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναχώρησε για τις ΗΠΑ όπου εκεί, εκτός από τις επαφές με την ομογένεια ο Αντώνης Σαμαράς θα παραβρεθεί απόψε (18/11/24) στην ετήσια εκδήλωση αναγνώρισης δωρητών του πανεπιστημίου Columbia.

Τα λεγόμενα Crown Awards είναι η ετήσια εκδήλωση για την συγκέντρωση χρημάτων από το Πανεπιστήμιο Columbia και συγκεκριμένα το Vagelos College of Physicians and Surgeons (VP&S).

Όπως αναφέρει το Columbia με τα Gala Crown Awards 2024 θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια για να επενδύσει στην αποστολή του που είναι μεταξύ άλλων οι έρευνες στην ιατρική, από την ψυχιατρική και τη γονιδιωματική του καρκίνου έως τις νέες προσεγγίσεις στην επιστήμη και την ιατρική, όπως η κυτταρική μηχανική και η κυτταρική θεραπεία.

Το φετινό Crown Award θα απονεμηθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και στον Ανδρέα Κ. Δρακόπουλο, Πρόεδρο, για να τιμήσουν τη στήριξή τους στην ίδρυση του Κέντρου Ψυχιατρικής Ακριβείας & Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Columbia.

«Αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική για τις τοπικές και εθνικές κοινωνίες μας αυτή τη στιγμή και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιστημονική καινοτομία και την κλινική εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας για την προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των ψυχικών ασθενειών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Δρακόπουλος

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ενός ιδιωτικού, διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού που πραγματοποιεί δωρεές σε οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, τα οποία αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία. Το ΙΣΝ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.500 δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση, από την ίδρυσή του το 1996, μετά τον θάνατο του αείμνηστου θείου του, Σταύρου Νιάρχου.

Επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αφοσίωση στο φιλανθρωπικό έργο, τόσο στον προσωπικό όσο και στον δημόσιο βίο του, ο Ανδρέας Δρακόπουλος αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Rockefeller, στη Νέα Υόρκη, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (JHU) στη Βαλτιμόρη, και του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Βιοηθικής Berman στο JHU καθώς και του Συμβουλευτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (NYPL), ενώ από την περίοδο 2003 – 2010 υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NYPL. Από το 2009 έως το 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Peterson στην Ουάσιγκτον και κατά τις περιόδους 2012-2018 και 2019-2020, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Dalton School στη Νέα Υόρκη.

Έχει, επίσης, στηρίξει επί σειρά ετών πληθώρα πρωτοβουλιών μέσα από προσωπικές δωρεές του, κυρίως στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, του πολιτισμού και της υγείας. Έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του Dracopoulos iDeas Lab στο CSIS και τη δημιουργία του Dracopoulos-Bloomberg Bioethics iDeas Lab στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman του JHU, καθώς επίσης και τη δημιουργία έδρας διευθυντή στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman του JHU. Μέσω προσωπικών δωρεών του συνεχίζει να συμβάλει στο σημαντικό έργο πλήθους μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Έχει την τιμή να έχει λάβει σειρά διακρίσεων για το έργο του. To 2023 τιμήθηκε με το βραβείο Enlightened Philanthropy Award από το Πανεπιστήμιο Rockefeller. Το 2022, ο οργανισμός New York Landmarks Conservancy τίμησε τον Ανδρέα Δρακόπουλο με τον τίτλο «Ζωντανό Ορόσημο» (Living Landmark) για την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το 2021, χειροθετήθηκε με το οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορα, από τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’ και ανακηρύχθηκε Επίτιμος Αρχηγός του Τάγματος του Πυροσβεστικού Σώματος της πόλης της Νέας Υόρκης -Fire Department of the City of New York (FDNY). Πρόκειται για την ύψιστη αναγνώριση σε πολίτη από το FDNY, σε αναγνώριση της ιδιαίτερα σημαντικής προσφοράς του στον οργανισμό. Το 2018 τιμήθηκε από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής. Το 2016, ο Ανδρέας Δρακόπουλος είχε τιμηθεί, επίσης, ως Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας, και το 2012 με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το 2017, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με τα ανθρωπιστικά βραβεία των οργανισμών New York Stem Cell Foundation και Ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY Foundation). Το 2015, βραβεύτηκε από το Child Mind Institute για τη διαρκή υποστήριξη και συμβολή του στην παροχή προγραμμάτων ψυχικής υγείας για παιδιά. Το ίδιο έτος, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year Award) από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και βραβεύτηκε για τη συμβολή του στην ανάδειξη και υποστήριξη της ελληνικής παιδείας, σε εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Εθνικού Κήρυκα. Το 2012, τιμήθηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για την προσωπική συνεισφορά του στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, από όπου αποφοίτησε με Bachelor of Science στις Οικονομικές Επιστήμες. Τον Ιούλιο του 2024, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχαν προηγηθεί, τον Μάιο του 2023, η απονομή του τιμητικού τίτλου του Διδάκτορα Ανθρωπιστικών Γραμμάτων (Doctor of Humane Letters) από το JHU, και τον Ιούνιο του 2021, ο επίτιμος τίτλος του Διδάκτορα Νομικής από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στο Βανκούβερ του Καναδά. Ζει στη Νέα Υόρκη.