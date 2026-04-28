Απάντηση Σκέρτσου στους «5»: «Δεν είμαστε εσωτερικά αντίπαλοι, ο εχθρός είναι έξω»

Στον απόηχο των αναταράξεων που έχουν προκληθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αιχμές των «5» βουλευτών για το επιτελικό κράτος, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έστειλε μήνυμα ενότητας από το βήμα του 5ου προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ναύπλιο.

Ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο εσωκομματικών επικρίσεων μετά την ανάρτησή του με τίτλο «Κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών;», υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα λίγες ώρες μετά το… “αντάρτικο” πέντε βουλευτών της ΝΔ. «Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει τη χώρα μπροστά», ανέφερε από το βήμα του 5ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα «να μην είναι ουραγός της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος, ο Άκης Σκέρτσος είπε ότι πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί «να είναι συνεπής» απέναντι στις δεσμεύσεις της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «ο πρώτος πρωθυπουργός που αναγνωρίζει λάθη».

«Ο εκσυγχρονισμός του κράτους δεν έχει ημερομηνία λήξης», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, επιχειρώντας να απαντήσει στις αιχμές που διατυπώνονται στο εσωτερικό της παράταξης.

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ: «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να ενωθούμε και να κινηθούμε με ενότητα. Ο εχθρός δεν είναι μέσα, είναι έξω».