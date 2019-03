Από τη Ρωσία στις ΗΠΑ με… στάση στους Δελφούς ο Μητσοτάκης

Το βασικό θέμα της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στους Δελφούς θα είναι η οικονομία, ενώ στο ίδιο μοτίβο που πρόκειται να κινηθεί και στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ επικεντρώθηκαν οι επαφές του στη Μόσχα.

Εκτός της ενίσχυσης των ελληνορωσικών σχέσεων, αντικείμενο των συζητήσεων που έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ ήταν η προσέλκυση ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς, εκτός από τις θεσμικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μεντβέντεφ, τον υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ και τον πρόεδρο της Βουλής Βολόντιν, είχε συνάντηση με επιχειρηματίες και διερεύνησε τις δυνατότητες στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν, άλλωστε, ότι έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις για συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, των αγροτικών προϊόντων, των τροφίμων και του τουρισμού.

Το πλέον σημαντικό, όμως, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε απέναντι στους συνομιλητές του ότι η ΝΔ, ως κυβέρνηση, θα εξασφαλίσει διαφάνεια και ίσους όρους στους επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στην Ελλάδα και θα άρει τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Έβαλε, μάλιστα, στόχο προσέλκυσης επενδύσεων ύψους 150 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, καθώς – όπως τόνισε – η Ελλάδα θ’ αποκτήσει με τη διακυβέρνησή του πολιτική σταθερότητα που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα μέσα από το πλάνο του για μείωση φόρων και καθιέρωση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, η ΝΔ εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών του Μαΐου – ανεξαρτήτως του αν θα συμπέσουν αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές με τις βουλευτικές εκλογές. Οι καταγγελίες, μάλιστα, από την οδό Πειραιώς για την απαγόρευση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 70.000 Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο στις ευρωεκλογές με την επίκληση του Brexit πήρε πανευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς με το ζήτημα ασχολήθηκε με ανάρτησή του στο Twitter ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είναι ανησυχητικό που η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Brexit ως δικαιολογία για να αρνηθεί σε 70.000 Έλληνες πολίτες το δικαίωμα να ψηφίσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ευρωεκλογές. Καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχει κάνει το ίδιο. Σε μια δημοκρατία, ο περιορισμός του δικαιώματος ψήφου είναι πολύ προβληματικός», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Βέμπερ.

It is worrying that the Greek Government is using Brexit as an excuse to refuse 70,000 Greek nationals the right to vote from the UK in the EU elections. No other EU country has done that. In a democracy, limiting voting rights is very problematic. https://t.co/po3uSkR1kq

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 28, 2019