Μετά την νέα πρόκληση, με τους Τούρκους να μην επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα τους, στον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επέστρεψε στην Ελλάδα.

Το πρωί της Κυριακής, με μια λιτή ανάρτηση στο Twitter, ενημέρωσε ότι… τέλος καλό, όλα καλά.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό, ότι το θέμα του Απόστολου Τζιτζικώστα, φτάνει πλέον μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επείγουσα ερώτηση από την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη.

«Το πρωτοφανές περιστατικό απαγόρευσης εισόδου και κράτησης στη Σμύρνη του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, από τις αρχές της Τουρκίας, προστίθεται στη μακρά λίστα της συστηματικής παραβίασης των κανόνων (του) διεθνούς δικαίου από τη γειτονική χώρα».

«Οι δικαιολογίες της Τουρκίας δεν πείθουν πλέον κανέναν», αναφέρει και προσθέτει: «Η τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

Για «απαράδεκτη» κατάσταση έκανε λόγω ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, Βάσκο Άλβες Κορντέιρο, αναφερόμενος στην απαγόρευση εισόδου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Α’ Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία.

«Πλήρης αλληλεγγύη στον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία για να συμπροεδρεύσει στην Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση – ARLEM» αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο κύριος Κορντέιρο.

«Ευχαριστούμε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία για την υποστήριξη. Αυτή η κατάσταση είναι απλώς απαράδεκτη. Ζήτησα από το Προεδρείο της ARLEM να το εξετάσει στην επόμενη συνεδρίαση ενόψει της κατάλληλης απάντησης» προσέθεσε.

Full solidarity to @EU_CoR First Vice-President @tzitzikostas who was denied entry into Türkiye to co-chair the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly – ARLEM.



Thanks to @EUDelegationTur for the support.



[1/2] https://t.co/c0pewi8eh2