Αθανάσιος Καββαδάς: Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Χρέη υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέλαβε και επίσημα σήμερα (21.04.2026) ο Αθανάσιος Καββαδάς μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ορκίστηκε με θρησκευτική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αν και σε κάθε ορκωμοσία προβλέπεται η τελετή παράδοσης – παραλαβής, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Παύλο Μαρινάκη για την αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Υπενθυμίζεται πως ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το Σάββατο, μετά την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε από την συνέντευξη που έδωσε και στην οποία παραδέχθηκε την παρατυπία του.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς είναι απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη ΝΔ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός. Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς».

Την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική.

Το 2010, στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών».

Από το 2011 έως το 2014 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Από το 2013 έως και το 2021 κατείχε την θέση του αντιπρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας – Λευκάδας.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές, επανεκλέχθηκε πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και τον Ιανουάριο του 2015 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής, όντας μάλιστα ο μοναδικός βουλευτής της ΝΔ στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το 2016 ανακηρύχθηκε τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέχθηκε διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Σε αυτή την τετραετία (2019 – 2023) διετέλεσε αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Στις εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2023 επανεξελέγη για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, και Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Έχει διατελέσει επίσης αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Κατά το παρελθόν συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με την Κούβα και τη Σερβία.