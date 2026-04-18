Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δε θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει την πορεία μου»

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026) ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο αντικαταστάτης του θα οριστεί εν ευθέτω χρόνω.

Η επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, πυροδότησε τις προηγούμενες ημέρες σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επίμονα την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

Το Μαξίμου, από την πλευρά του, επιχείρησε να προφυλάξει τον διαχρονικά στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, η συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη του Πάσχα (14.04.2026) στο Open, αλλά και η ουσιαστική αναγνώριση της παρατυπίας από τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό, με τη δήλωσή του την Πέμπτη (16.04.2026), μέσω της οποίας ζήτησε να επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δεν βοήθησαν την κατάσταση. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον Μακάριο Λαζαρίδη, συζήτησαν την κατάσταση και συμφώνησαν πως η παραίτησή του θα αποτελούσε μια εκτονωτική κίνηση.

Η υπόθεση, πάντως, προκάλεσε κραδασμούς και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του. «Η όλη αυτή ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει και κόστος για μας. Και μας έχει πάρα πολύ στεναχωρήσει, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος», ανέφερε, προσθέτοντας πως, παρότι πρόκειται για υπόθεση που ανάγεται σε 20 χρόνια πίσω, «είναι σαφές ότι ήταν κάτι παράτυπο». Η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ακόμη ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «δεν το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του» και εκτίμησε ότι, «έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

Σε δήλωσή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή «με εντιμότητα» και «με αξιοπρέπεια», τονίζοντας πως πρόκειται για στοιχεία που «δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει». Παράλληλα, αναφέρεται στη διαδρομή του στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι έδωσε πολιτικές μάχες «με το κεφάλι ψηλά» και με «σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες» που υπηρετεί. Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην εκλογή του στην Καβάλα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους, κάτι που, όπως λέει, συνιστά για τον ίδιο «ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη». Δηλώνει ακόμη υπερήφανος για τις μάχες που έδωσε «στο πλευρό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», τόσο στα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης.

Στην ίδια δήλωση, ο Μακάριος Λαζαρίδης υπογραμμίζει ότι υπηρέτησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος», ενώ επικαλείται ως στοιχείο διαφάνειας τη δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» του ήδη από την προεκλογική περίοδο του 2019, «χωρίς να είμαι υποχρεωμένος», όπως αναφέρει.

Επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση, κάνει λόγο για «λάσπη και συκοφαντία» από μια «τοξική αντιπολίτευση», η οποία, όπως υποστηρίζει, επιχειρεί να διασωθεί πολιτικά επενδύοντας σε μια υπόθεση που, κατά τον ίδιο, ανάγεται σχεδόν είκοσι χρόνια πίσω.

Ωστόσο, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει ότι, «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού. Όπως σημειώνει, η απόφασή του αυτή «δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο» την πίστη του στις αρχές που υπηρέτησε και θα συνεχίσει να υπηρετεί, ενώ κλείνει ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

Η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».