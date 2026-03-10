Athens Alitheia Forum: Δείτε live το συνέδριο για τα fake news

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου Athens Alitheia Forum το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την ΓΓΕΕ το βήμα πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία απέναντι στα fake news.

Παίρνοντας τον λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Athens Αλήθεια Forum δεν δημιουργήθηκε τυχαία. «Δημιουργήθηκε γιατί όλοι μας, καθημερινά, βιώνουμε τις συνέπειες μιας νέας πραγματικότητας. Πλέον, ζούμε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Βιώνουμε όχι το πρόβλημα, όπως συνηθίζω να λέω, αλλά την κρίση της παραπληροφόρησης. Ζούμε σε μία περίοδο, όπου προφανώς η πληροφορία ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ποτέ, αλλά δυστυχώς μαζί με αυτήν ταξιδεύει και το ψέμα, ακριβώς με την ίδια ταχύτητα και πολλές φορές και μεγαλύτερη. Ένα ψευδές δημοσίευμα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσει σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Και πρόσθεσε: «Θα έχετε διαπιστώσει, καθημερινά, πως δημιουργείται ένα κλίμα έντασης, καχυποψίας και σύγχυσης. Ένα κλίμα, που «δηλητηριάζει» τον δημόσιο διάλογο, αυτό ούτως ή άλλως είναι και το κίνητρο των περισσότερων περιπτώσεων διάδοσης ψευδών ειδήσεων, ένα κλίμα που πολλές φορές μας αναγκάζει να αφιερώνουμε πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας, αλλά και όχι μόνο του χρόνου και της ενέργειάς μας και του δημόσιου λόγου, όχι στο να παράγουμε πολιτική, με τις αντιθέσεις που έχει αυτή, αλλά στο να αποδομούμε ψευδείς ειδήσεις. Από τις πιο εξόφθαλμες και χονδροειδείς, μέχρι εκείνες που τεχνηέντως κατασκευάζονται και αναπαράγονται, ώστε να μπερδεύουν τους πολίτες, να δημιουργούν ένα κλίμα οργής και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Σημείωσε ακόμα: «Στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να καθιερωθεί ως ένας θεσμός, που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ένας χώρος, που θα τίθενται δύσκολα ερωτήματα, θα κατατίθενται προτάσεις και θα προκύπτουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από μεγάλα λόγια, έχει ανάγκη από πράξεις. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πραγματικές αλλαγές, για την ενίσχυση των δημοσιογράφων, για την ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου. Αλλά και ακόμα περισσότερες πολιτικές και πρωτοβουλίες, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα προστατεύσουν τους πολίτες και θα θωρακίσουν την αλήθεια και το δημόσιο διάλογο».

