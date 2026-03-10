Πολιτική

Athens Alitheia Forum: Δείτε live το συνέδριο για τα fake news

Μαρινάκης: «Στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να καθιερωθεί ως ένας θεσμός, που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο»
synedrio
Πρώτη ημέρα του συνεδρίου "Athens Alitheia Forum - "Confronting fake news and toxic discourse", με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και του τοξικού λόγου στον δημόσιο διάλογο, στην Αθήνα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου Athens Alitheia Forum το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την ΓΓΕΕ το βήμα πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία απέναντι στα fake news.

Παίρνοντας τον λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Athens Αλήθεια Forum δεν δημιουργήθηκε τυχαία. «Δημιουργήθηκε γιατί όλοι μας, καθημερινά, βιώνουμε τις συνέπειες μιας νέας πραγματικότητας. Πλέον, ζούμε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Βιώνουμε όχι το πρόβλημα, όπως συνηθίζω να λέω, αλλά την κρίση της παραπληροφόρησης. Ζούμε σε μία περίοδο, όπου προφανώς η πληροφορία ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ποτέ, αλλά δυστυχώς μαζί με αυτήν ταξιδεύει και το ψέμα, ακριβώς με την ίδια ταχύτητα και πολλές φορές και μεγαλύτερη. Ένα ψευδές δημοσίευμα μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να φτάσει σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Και πρόσθεσε: «Θα έχετε διαπιστώσει, καθημερινά, πως δημιουργείται ένα κλίμα έντασης, καχυποψίας και σύγχυσης. Ένα κλίμα, που «δηλητηριάζει» τον δημόσιο διάλογο, αυτό ούτως ή άλλως είναι και το κίνητρο των περισσότερων περιπτώσεων διάδοσης ψευδών ειδήσεων, ένα κλίμα που πολλές φορές μας αναγκάζει να αφιερώνουμε πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας, αλλά και όχι μόνο του χρόνου και της ενέργειάς μας και του δημόσιου λόγου, όχι στο να παράγουμε πολιτική, με τις αντιθέσεις που έχει αυτή, αλλά στο να αποδομούμε ψευδείς ειδήσεις. Από τις πιο εξόφθαλμες και χονδροειδείς, μέχρι εκείνες που τεχνηέντως κατασκευάζονται και αναπαράγονται, ώστε να μπερδεύουν τους πολίτες, να δημιουργούν ένα κλίμα οργής και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Σημείωσε ακόμα: «Στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να καθιερωθεί ως ένας θεσμός, που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ένας χώρος, που θα τίθενται δύσκολα ερωτήματα, θα κατατίθενται προτάσεις και θα προκύπτουν ουσιαστικά συμπεράσματα. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από μεγάλα λόγια, έχει ανάγκη από πράξεις. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πραγματικές αλλαγές, για την ενίσχυση των δημοσιογράφων, για την ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου. Αλλά και ακόμα περισσότερες πολιτικές και πρωτοβουλίες, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα προστατεύσουν τους πολίτες και θα θωρακίσουν την αλήθεια και το δημόσιο διάλογο».

Δείτε ζωντανά 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
54
52
49
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Με... φάλτσα η διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: Πατεντάλης και Κορακάκης «αδειάζουν» τη Χαριλάου Τρικούπη – Διαψεύδουν τη συμμετοχή τους
«Βρήκα το όνομά μου σε λίστα χωρίς να γνωρίζω τι και πώς συντονίζει», δηλώνει ο συγγραφέας, ενώ ο μουσικοσυνθέτης επισημαίνει ότι η σχέση του με το ΚΚΕ είναι γνωστή
Μιχάλης Πατεντάλης και Βαγγέλης Κορακάκης
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ένα ακόμα μπάζωμα της κυβέρνησης» – Ένσταση για το κλείσιμο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την προσωπικά τον πρωθυπουργό, το Μαξίμου και την ΚΟ της ΝΔ «για ένα ακόμα μπάζωμα της αλήθειας» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Άρχισαν τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση του δεύτερου κύματος διεύρυνσης με Βαγγέλη Κορακάκη και Θεοδόση Πελεγρίνη
Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης διέψευσε την συμμετοχή του στην Επιτροπή της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ εσωκομματικές αντιδράσεις υπήρξαν για τον πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ
Βαγγέλης Κορακάκης και Θεοδόσης Πελεγρίνης 5
«Ναι» σε άμυνα και ασφάλεια, λένε οι Έλληνες σε δημοσκόπηση μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Ανέβηκε στο 34,1% η ΝΔ
Οι πολίτες συμφωνούν με την αγορά των φρεγατών, ενώ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την ακρίβεια από τον πόλεμο στο Ιράν
Δημοσκόπηση Interview: «Ναι» σε άμυνα και ασφάλεια – Ανέβηκε στο 34,1% η ΝΔ 12
Το «μοντέλο Ουκρανίας» επιστρέφει για να συγκρατήσει τις τιμές – Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την Τετάρτη (11.03.2026), μετά δηλαδή την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Παρίσι, όπου μεταβαίνει σήμερα για να συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια
Πρατήριο καυσίμων 16
Στέφανος Κασσελάκης: Οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές
Σχετικά με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως ανέτοιμη και οι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι μεγάλες
Στέφανος Κασσελάκης
Newsit logo
Newsit logo