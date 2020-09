Εκλεκτά κρητικά εδέσματα γεύτηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο στο γεύμα εργασίας που είχαν στο πατρικό του πρωθυπουργού στα Χανιά.

Μαζί τους στο Ακρωτήρι, ήταν και ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Το μενού περιείχε: Καλτσούνια με γλυκιά μυζήθρα, ντολμαδάκια με ρύζι και αρωματικά, χωριάτικη σαλάτα, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας ρολό και καφές. Το φαγητό συνοδεύτηκε με κρασί αλλά και ρακή.

Ο Μάικ Πομπέο μάλιστα με ένα tweet ευχαρίστησε και στα ελληνικά τον πρωθυπουργό που του έδειξε τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F