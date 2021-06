Ενήλικη είναι από σήμερα η Δάφνη Μητσοτάκη, κόρη του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει πως όλα τα παιδιά της οικογένειάς του είναι πλέον… άνω των 18!

«Και από σήμερα όλα μας τα παιδιά είναι ενήλικα! Happy 18th birthday Δαφνούλι μου!» γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Instagram, συνοδεύοντάς την με τρεις καρδούλες.

Ανάρτηση, ωστόσο, έκανε και η μαμά της Δάφνης Μητσοτάκη, η Μαρέβα Γκρμαπόβσκι. «Χρόνια πολλά Φνουλακι μου! Σ’αγαπώ πολύ! Happy birthday from your number 1 admirer love you to moon and back #happybirthday» έγραψε συγκεκριμένα στο Instagram η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού.

Δείτε τις αναρτήσεις αγάπης για την Δάφνη Μητσοτάκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mareva Grabowski-Mitsotaki (@marevagrabowskimitsotaki)

Φωτογραφίες αρχείου: Intime.