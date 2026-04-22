Δαβάκης: Τουρκική φρεγάτα δεν παρενόχλησε ολλανδικό πλοίο κοντά στην Κάσο αλλά σε διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πολύ νοτιότερα του νησιού, με την Άγκυρα να αξιώνει άδεια βάσει του «ανυπόστατου μνημονίου» με τη Λιβύη
Φρεγάτα (Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi)

Το «ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο» επικαλέστηκε, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, τουρκική φρεγάτα, η οποία αξίωσε από ολλανδικό πλοίο που εκτελούσε εργασίες συντήρησης υπάρχοντος καλωδίου σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου να ζητήσει προηγουμένως άδεια από τις αρχές της Τουρκίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» υπό τον τίτλο «Ελληνοτουρκικά: Επιμένει για Κάσο η Άγκυρα», ο  υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε κοντά στην Κάσο, αλλά πολύ νοτιότερα, σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Όπως εξήγησε, η ολλανδική πλευρά είχε ζητήσει άδεια για εργασίες συντήρησης υφιστάμενου καλωδίου και η αρμόδια ελληνική αρχή είχε εκδώσει τη σχετική NAVTEX. Η τουρκική πλευρά, ωστόσο, επικαλούμενη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, κάλεσε το πλοίο να λάβει άδεια και από την Άγκυρα, κάτι που, όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός, «δεν συνέβη».

Ο Θανάσης Δαβάκης σημείωσε ότι απέναντι σε τέτοιες ενέργειες η ελληνική πλευρά αντιτάσσει «την ψυχραιμία, τη διεθνή νομιμότητα και το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός τους διασφαλίζεται μέσω «συνεπούς τεκμηρίωσης».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», το περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), όταν η τουρκική φρεγάτα «Goksu» ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου το ολλανδικό πλοίο «Maasvliet» ότι για τις εργασίες του απαιτείται τουρκική άδεια. Η απάντηση της ολλανδικής πλευράς ήταν ότι δραστηριοποιείται στην περιοχή βάσει αδειών που είχαν ληφθεί εγκαίρως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Τουρκία προχώρησε αρχικά και σε διαμαρτυρία προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), χωρίς όμως οι ισχυρισμοί της να υιοθετηθούν, έπειτα και από την αντίδραση της Αθήνας.

