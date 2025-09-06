ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του προγράμματος ανακαίνισης 431 σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου»

Η πρόοδος του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο υλοποιείται με δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπου παρέστη η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση που έγινε στο περιθώριο της ΔΕΘ ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός των σχολείων που ανακαινίστηκαν ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

– Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 28

– Αττική: 103

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Βόρειο Αιγαίο: 11

– Δυτική Ελλάδα: 31

– Δυτική Μακεδονία: 12

– Ήπειρος: 17

– Θεσσαλία: 25

– Ιόνια Νησιά: 11

– Κεντρική Μακεδονία: 80

– Κρήτη: 33

– Νότιο Αιγαίο: 16

– Πελοπόννησος: 34

– Στερεά Ελλάδα: 30

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της Α’ φάσης ανοίγει τον δρόμο για τη Β’ φάση του προγράμματος»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε: «Η Α’ φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», η οποία αφορά 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί γι’ αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία που είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό πέρυσι στη ΔΕΘ.

Σήμερα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η Πολιτεία ανταποκρίνεται σε μια κρίσιμη ανάγκη: την ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών, παραδίδοντας ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα σχολικά περιβάλλοντα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Α’ φάσης ανοίγει τον δρόμο για τη Β’ φάση του προγράμματος, την οποία εξήγγειλε πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός με τριπλάσιο προϋπολογισμό και βάθος τριετίας. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε, ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να προάγουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και να επενδύσουμε στην επόμενη γενιά».

«Θα αλλάξουν πρόσωπο περισσότερα από 2.500 σχολεία»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – με το οποίο θα αλλάξουν πρόσωπο περισσότερα από 2.500 σχολεία και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας – είναι η απόδειξη πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωράει στην πράξη και όχι απλώς στα λόγια στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στη στήριξη των παιδιών και της ελληνικής οικογένειας. Είναι επιπλέον μια ξεκάθαρη απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν και πρέπει να βαδίζουν από κοινού στο δρόμο για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολλών. Η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Υποδομών και την ΚΤΥΠ, τους δήμους αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τις 4 συστημικές τράπεζες με τη γενναία χορηγίας τους, υπήρξε υποδειγματική και θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους».

«Στις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά που θα πάνε σε ένα ανακαινισμένο σχολείο»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, η εικόνα μιλά από μόνη της. Στις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά που θα πάνε σε ένα ανακαινισμένο σχολείο και θα δουν ένα ανακαινισμένο γήπεδο, μια καινούργια μπασκέτα, ένα διχτάκι που έχει μπει, θα νιώσουν ότι κάτι κάναμε και δείξαμε ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για το συναίσθημα των παιδιών και τις αναμνήσεις τους. Θέλουμε τα σχολεία τους να είναι αξιοπρεπή και όμορφα, για να ζουν κάθε μέρα με τους φίλους και τους συμμαθητές τους ωραίες στιγμές. Είναι από τα έργα για τα οποία είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σε συνεργασία με όλους εσάς τα κάνουμε πράξη».

«Στρεφόμαστε και στα ”μικρά” έργα που έχουν εξίσου μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι»

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Υπάρχει, όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, η δύναμη της συνέργειας, αλλά και η δύναμη της συνήθειας. Ο ίδιος είχα συνηθίσει την εικόνα που βλέπουμε σήμερα στα σχολεία και όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η επαγγελματική μου έξη με οδήγησε κυρίως στα μεγάλα έργα.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, είχε μία ιδιαίτερη ευαισθησία για τα σχολεία. Σήμερα έχουμε την τύχη να συνεχίζεται αυτή η κατεύθυνση με τον Χρήστο Δήμα, ο οποίος επίσης έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και εξασφαλίσαμε τη σημαντική χορηγία από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Αυτή η συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να ξεφύγουμε από τη λογική των μεγάλων έργων – τα μεγάλα οδικά, τα φράγματα και τα έργα τα οποία έχουν έναν όγκο και ένα βάρος και μια σημαντική επιρροή στην κοινωνία – και να στραφούμε και στα «μικρά» που έχουν εξίσου μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η ευελιξία που παρείχε η Ένωση στην ΚΤΥΠ ήταν καθοριστική ώστε να μπορέσουν αυτά τα έργα να γίνουν πραγματικότητα σε χρόνο μηδέν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα αποδείξει έμπρακτα την αξία της στην κοινωνία».

«Ανεκτίμητη αξία τα πρόσωπα των ίδιων των παιδιών, όταν δουν τα σχολεία τους»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έκαναν πέρυσι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, έπιασε τόπο. Αυτό είναι κάτι που όλοι το βλέπουμε στις εικόνες των ανακαινισμένων σχολείων, οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα.

Βέβαια, η πραγματική – η ανεκτίμητη – αξία αυτής τη δωρεάς θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο την ερχόμενη βδομάδα στα πρόσωπα των ίδιων των παιδιών, όταν δουν τα σχολεία τους. Το χαμόγελό τους, είναι το στοίχημα.

Με γνώμονα τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της Παιδείας στη χώρα μας, συνεχίζουμε την εμβληματική χορηγία των τεσσάρων τραπεζών στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την Πολιτεία.

Μετά τα πρώτα 100 εκατ. ευρώ για τις ανακαινίσεις των 430 σχολείων φέτος, οι τέσσερις τράπεζες προχωρούν σε πρόσθετη δωρεά 100 εκατ. ευρώ φέτος, ώστε να ανακαινιστούν κι άλλα σχολεία το επόμενο καλοκαίρι. Είναι στο σχεδιασμό μας, να προχωρήσουμε το ίδιο γενναιόδωρα για το 2026-2027».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Γκιώνης, ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ.) Τίμος Κατσίπος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης, διευθυντές σχολείων, καθώς και εκπρόσωποι τεχνικών εταιρειών.