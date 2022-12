Για την επείγουσα έρευνα που ξεκίνησε από την Κομισιόν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και το “Qatar Gate”, απάντησε ο ίδιος ο πρώην επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχολίασε αρχικά τις δηλώσεις που έκανε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, τονίζοντας ότι “ο Μάμερ είπε ότι είχε πραγματοποιήσει εσωτερικούς ελέγχους σχετικά με τις συναντήσεις. Οι εννέα συναντήσεις δικές μου από τις 15 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2021 ήταν για αυτό που περιέγραψε ο ίδιος σήμερα ως σύντομες, φιλικές συναντήσεις με τους παλιούς μου συναδέλφους στην Επιτροπή…”.

Και συνέχισε αναφερόμενος στον Αντόνιο Παντσέρι: “Η θέση μου σε αυτή τη ΜΚΟ, ήμουν μέλος της τιμητικής επιτροπής. Δεν μπορούσα και δεν έπρεπε να κάνω λόμπι. Για να γίνω μέλος, μου δόθηκε η άδεια της Επιτροπής. Μόνο εκστρατεία υπεράσπισης και ευαισθητοποίησης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν ο κ. Παντσέρι είχε φτιάξει και άλλες 10 ΜΚΟ από πίσω, δεν είχαν καμία σχέση με εμάς”.

Πράγματι, όπως αποκαλύπτει σε σημερινό (21.12.2022) δημοσίευμά της, η Le Soir αποκαλύπτει ότι η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνα και για μια δεύτερη ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι. Μπορεί η Fight Impunity να μην είχε επιδοτηθεί από την ΕΕ, όμως η ΜΚΟ No peace Without Justice ιδρύθηκε το 1993 και είχε λάβει αρκετά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ερωτηθείς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για ποιο λόγο έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, επισήμανε: “Για όλους ρωτάνε. Βρίσκομαι στο επίκεντρο των ερευνών επειδή ήμουν ο μόνος για ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών πληρωνόταν. Τότε είχα δηλώσει στην Επιτροπή και το ποσόν. Και στις αρχές του 2022 παραιτήθηκα, έναν χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο. Ποτέ δεν είχαμε υποψιαστεί κάτι”.

Politico: Αυτό το e-mail εστάλη στους ευρωβουλευτές για τις σχέσεις τους με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του “Politico”, εστάλη ένα e-mail νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (21.12.2022) στα “σημεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία” των γραφείων των ευρωβουλευτών, με έναν αξιωματούχο της ΕΕ να ρωτά μέσω αυτού αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι του υπουργικού συμβουλίου είχαν αλληλεπιδράσει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ή το Fight Impunity (το οποίο αναφέρεται ως AITJ, με βάση το πλήρες όνομα Association Against Impunity and for Transitional Justice) πέρυσι.

“Είχε το μέλος ή το γραφείο σας οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (αλληλογραφία, συναντήσεις, επαφές) με τον Πρώην Επίτροπο Αβραμόπουλο την περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2021 υπό την ιδιότητά του ως επίτιμου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της AITJ[;]”, είναι η ερώτηση στο e-mail. Στους παραλήπτες δόθηκε σύντομη προθεσμία να απαντήσουν.

Ο αξιωματούχος έθεσε την ίδια ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε επικοινωνία και με άλλους εκπροσώπους του Fight Impunity ή με τον Αβραμόπουλο “υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα” κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, “και εάν ναι, για να μας ενημερώσει για το θέμα αυτής της αλληλεπίδρασης”.